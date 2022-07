Οι Ιάπωνες αποχαιρετούν τον Σίνζο Άμπε: Θρήνος και συγκίνηση στην κηδεία του πρώην πρωθυπουργού - Βίντεο

Πλήθος πολιτών είχε κατακλύσει τα πεζοδρόμια, ενώ είχε αναπτυχθεί ισχυρή αστυνομική παρουσία καθώς πλησίαζε η νεκροφόρα με τη σορό του πρώην πρωθυπουργού που είχε ξεκινήσει από έναν ναό του κεντρικού Τόκιο. Ελικόπτερα υπερίπταντο πάνω από το σημείο που πραγματοποιήθηκε η τελετή, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από το τηλεοπτικό δίκτυο NHK. Κάποιοι έσκυβαν το κεφάλι από σεβασμό, άλλοι προσεύχονταν, χειροκροτούσαν ή χαιρετούσαν.

«Σε ευχαριστούμε πολύ για το έργο σου για τη χώρα μας!», φώναζε επανειλημμένως ένας από τους συγκεντρωμένους πολίτες.

Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν κατακλύσει τον ναό όπου το απόγευμα της Δευτέρας και σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε η επιμνημόσυνη δέηση, πριν από την ιδιωτική τελετή, για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Η δολοφονία του Άμπε από έναν άνεργο 41χρονο με αυτοσχέδιο όπλο προκάλεσε σοκ σε μια χώρα όπου σπανίζουν τόσο η ένοπλη όσο και η πολιτική βία.

A private funeral was held Tuesday for former Japanese PM Shinzo Abe, whose assassination last week shocked the nation.

