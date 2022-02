Οι ηγέτες της ΕE θα συνεδριάσουν την Πέμπτη για την κρίση στην Ουκρανία

Ειδικότερα, ο Λέιντς σημείωσε: «Πριν από την αυριανή Σύνοδο ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης θα υπάρξει άτυπη συνάντηση μίας ώρας των μελών των Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 12:30 (τοπική ώρα, 13:30 ώρα Ελλάδας) για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τη Ρωσία και την Ουκρανία».

Ahead of tomorrow’s #EUAUSummit there will be a one hour informal meeting of the members of the European Council at 12:30 on a state of play of latest developments related to Russia/Ukraine.