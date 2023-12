Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν φιλοϊρανικές ομάδες στο Ιράκ – Η Τεχεράνη απειλεί με αντίποινα το Ισραήλ για τον θάνατο στρατηγού των Φρουρών της Επανάστασης

Εν μέσω ανησυχιών για περιφερειακή ανάφλεξη εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, από τα μέσα Οκτωβρίου έχουν εξαπολυθεί πάνω από 100 επιθέσεις με ρουκέτες ή drones εναντίον δυνάμεων των ΗΠΑ και του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού στην ιρακινή και στη συριακή επικράτεια.

Την ευθύνη για τις περισσότερες ανέλαβε η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», νεφέλωμα που θεωρείται πως αντιπροσωπεύει φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες, συνιστώσες των Χασντ ας Σάαμπι («Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης»), συμμαχίας επισήμως ενταγμένης στις ιρακινές τακτικές δυνάμεις. Μέρος των Χασντ είναι και η Κατάεμπ Χεζμπολά.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο έχει εξαπολύσει πλήγματα εναντίον μαχητών φιλοϊρανικών οργανώσεων στο Ιράκ, καθώς και εγκαταστάσεων που κατ’ αυτό συνδέονταν με το Ιράν στη Συρία, σε αντίποινα για τις επιθέσεις εναντίον των δυνάμεών της από τη 17η Οκτωβρίου.

Videos emerge after US targeted PMU sites in Iraq pic.twitter.com/WcO9nKMEBJ