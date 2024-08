Οι ΗΠΑ προειδοποιούν το Ιράν: Θα υποστεί σημαντικές συνέπειες αν επιτεθεί στο Ισραήλ - Έστειλαν F-22

«Τα (μαχητικά αεροσκάφη) F-22 που έφθασαν στην περιοχή (...) είναι μέρος των πολλών προσπαθειών για την αποτροπή επίθεσης, την υπεράσπιση του Ισραήλ και την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων», ανέφερε ο κ. Όστιν. «Τόνισα επίσης τη σημασία που έχει η σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα» που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση «των ομήρων», πρόσθεσε.

I called Israeli Minister of Defense Gallant today to brief him on U.S. force posture adjustments and reinforce my ironclad support for Israel’s defense. The U.S. F-22 Raptors that arrived in the region today represent one of many efforts to deter aggression, defend Israel and…