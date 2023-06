Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ γνώριζαν από τα μέσα Ιουνίου ότι ο Πριγκόζιν σχεδίαζε ανταρσία κατά του Πούτιν - Τι αποκαλύπτουν αμερικανικά ΜΜΕ

Σύμφωνα με τη Washington Post, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες είχαν τις πρώτες ενδείξεις για τα σχέδια του Πριγκόζιν και των μισθοφόρων της Wagner κατά της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας από τα μέσα Ιουνίου.

U.S. intelligence officials had known since mid-June that Wagner leader Prigozhin was plotting an armed operation inside Russia https://t.co/kNdbbxIYfD

Στα μέσα της εβδομάδας, οι πληροφορίες και οι ενδείξεις πλήθυναν σε τέτοιο βαθμό, ώστε έγιναν στην Ουάσιγκτον μια σειρά από συναντήσεις ενημερωτικού χαρακτήρα, όπως ανέφεραν οι New York Times.

The U.S. had suspected Yevgeny Prigozhin was preparing to take military action against Russian defense officials before it happened on Friday.https://t.co/qOki7M2sfZ