Οι πρώτες αντιδράσεις Βρετανών και ξένων αξιωματούχων στην ανακοίνωση παραίτησης του Μπόρις Τζόνσον

We need calmness and unity now and to keep governing while a new leader is found.

The Government under Boris's leadership had many achievements - delivering Brexit, vaccines and backing Ukraine.

The PM has made the right decision.

Κιρ Στάρμερ, αρχηγός του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος

«Είναι καλά νέα για τη χώρα ότι ο Μπόρις Τζόνσον παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία.

Αλλά αυτό θα έπρεπε να είχε συμβεί εδώ και πολύ καιρό. Ήταν πάντα ακατάλληλος για το αξίωμα. Ήταν υπεύθυνος για ψέματα, σκάνδαλα και απάτες σε μεγάλη κλίμακα».

Boris Johnson is unfit to govern and he needs to go now.

He cannot cling on for months.

If the Conservative party do not get rid of him, then Labour will act in the national interest and bring a vote of no confidence.