Οι πρώτες εικόνες από την επίθεση με drones στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις- ΒΙΝΤΕΟ

Το Ιράν αρνείται την εμπλοκή του στην επίθεση, που αρχικά είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί στο ήμισυ η πετρελαϊκή παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας, της μεγαλύτερης στον κόσμο χώρας εξαγωγής πετρελαίου. Την ευθύνη ανέλαβε το κίνημα των Χούτι της Υεμένης, συμμάχων του Ιράν εναντίον των οποίων μάχεται ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός τα τέσσερα χρόνια που διαρκεί η σύγκρουση στην Υεμένη.

Στο Κουράις, το οποίο το υπουργείο Αμύνης της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι επλήγη από τέσσερις πυραύλους, δημοσιογράφοι του Reuters είδαν τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που είναι σε εξέλιξη, με γερανούς να υψώνονται γύρω από δύο καμένους πυλώνες και λιωμένους σωλήνες.

«Είμαστε βέβαιοι ότι θα επανέλθουμε στην πλήρη παραγωγή που βρισκόμασταν πριν την επίθεση (στο Κουράις) έως τα τέλη Σεπτεμβρίου», δήλωσε ο Φαχάντ Αμπντουλκαρίμ, γενικός διευθυντής της Aramco για τις πετρελαϊκές δραστηριότητες στις νότιες περιοχές, στους δημοσιογράφους. «Εργαζόμαστε 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα», δήλωσε ο Αμπντουλκαρίμ.

Στο χώρο υπήρχαν εργάτες που φορούσαν γιλέκα εργασίας σε κόκκινο χρώμα για να είναι ευδιάκριτοι και λευκά κράνη. Πρόκειται για ένα μεγάλο συγκρότημα που έχει το μέγεθος πολλών γηπέδων ποδοσφαίρου και περιλαμβάνει διασυνδεμένα συστήματα αγωγών και πυλώνων. Στο έδαφος υπήρχαν αποκαΐδια, ενώ κάποιοι εργάτες ψέκαζαν με ένα υγρό που φάνηκε να είναι νερό. Κινητοί γερανοί και βυτιοφόρα βρίσκονταν κοντά σε ό,τι έχει απομείνει από έναν κατεστραμμένο από τη φωτιά πυλώνα.

Οι επιθέσεις του προηγούμενο Σαββάτου επέτειναν τη διαμάχη μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μην οδηγηθεί σε έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή και ότι θα αντιμετωπίσει επιθετικές ενέργειες με συντριπτική απάντηση.

The message is: we’re working round the clock to resume full output by end of September. Heading to Abqaiq (much worse hit) now via Aramco-arranged plane 2/ pic.twitter.com/pW1mCqbJ0H