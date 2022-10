Οι πρώτες υποθαλάσσιες εικόνες από το Nord Stream - Αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής στον αγωγό

Στον πυθμένα της θάλασσας γύρω από τον σωλήνα είναι ορατά τα ίχνη μιας πολύ ισχυρής έκρηξης.

«Εδώ σημειώθηκαν οι εκρήξεις που κλιμάκωσαν τη γεωπολιτική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Στο βυθό, 80 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Βαλτικής Θάλασσας, η Expressen βιντεοσκόπησε τους τρυπημένους αγωγούς φυσικού αερίου του Nord Stream 1. Η υποβρύχια κάμερά μας καταγράφει μεγάλες ρωγμές στον πυθμένα πριν φτάσει στον χαλύβδινο σωλήνα από σκυρόδεμα που διαλύθηκε κατά το σαμποτάζ», αναφέρει το σουηδικό μέσο.

