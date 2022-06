Οι πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας διεξάγουν γυμνάσια - Οι ΗΠΑ στέλνουν εκτοξευτήρες πολλαπλών ρουκετών στην Ουκρανία

HIMARS: Ποιοι είναι οι εκτοξευτήρες πολλαπλών ρουκετών που θα στείλουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία, και πόσο αλλάζουν τα δεδομένα στα πεδία των μαχών;

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανήγγειλε χθες Τρίτη την προσεχή αποστολή εκτοξευτήρων πολλαπλών ρουκετών στον στρατό της Ουκρανίας, όμως το κατά πόσον μπορούν αληθινά να αλλάξουν τα δεδομένα στα πεδία των μαχών εν μέσω της προέλασης των ρωσικών δυνάμεων δεν είναι τόσο βέβαιο.

Η ανακοίνωση έγινε από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και όπως διευκρίνισε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου πρόκειται για HIMARS, αυτοκινούμενους εκτοξευτήρες πολλαπλών ρουκετών, προσαρμοσμένους σε ελαφριά τεθωρακισμένα.

Τόσο ο ρωσικός όσο και ο ουκρανικός στρατός χρησιμοποιούν ήδη τέτοια όπλα, ωστόσο τα HIMARS θεωρείται πως έχουν μεγαλύτερο δραστικό βεληνεκές και είναι πιο ακριβείς.

Τα συστήματα που θα παραδοθούν στο Κίεβο έχουν ακτίνα δράσης περιορισμένη στα 80 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της αμερικανικής προεδρίας. Η Ουάσινγκτον έχει καταστήσει σαφές πως δεν θέλει να δώσει στο Κίεβο όπλα που θα του επέτρεπαν να πλήττει στόχους βαθιά στη ρωσική επικράτεια.

«Δεν ενθαρρύνουμε την Ουκρανία και δεν δίνουμε στην Ουκρανία τα μέσα για να προχωρά σε πλήγματα πέραν των συνόρων της», δηλαδή στη Ρωσία, σημείωσε στο άρθρο του στην εφημερίδα New York Times ο κ. Μπάιντεν.

????Himars: what are the advanced rockets US is sending Ukraine?

????High Mobility Artillery Rocket System can hit Russian targets up to 50 miles (80km) away, helping to ‘even the playing field’

???????????????????????????????????????????????? https://t.co/ZEuyWCYzwi