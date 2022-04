Οι ρωσικές δυνάμεις επικεντρώνονται στο ανατολικό και νότιο τμήμα της Ουκρανίας - Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ προβλέπει «παρατεταμένο» πόλεμο

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιεί πως η Μόσχα θέλει να οργανώσει αυτό που αποκάλεσε ψευτοδημοψήφισμα στην περιφέρεια της Χερσώνας για να σχηματιστεί «λαϊκή δημοκρατία» όπως αυτές που είχαν ιδρυθεί στα εδάφη των αυτονομιστών.

Το ουκρανικό επιτελείο διαβεβαίωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν μπορέσει να κερδίσουν εδάφη οπουδήποτε. Το Χάρκοβο συνεχίζει να βομβαρδίζεται, ενώ προσπάθεια των ρώσων να διαπεράσουν τις ουκρανικές άμυνες κοντά στην Ιζιούμ απέτυχε. Αποτυχημένη ήταν επίσης η προσπάθεια προέλασης στη Μικολάγιφ, ανέφερε η ίδια πηγή.

The scale of the destruction of residential buildings in #Mariupol. pic.twitter.com/9GbLqgROP6