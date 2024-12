Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις αποσύρονται από τις βόρειες περιοχές της Συρίας

Η φυγή του Άσαντ, ο οποίος μαζί με τον πατέρα του θανόντα πρώην πρόεδρο Χαφέζ αλ Άσαντ οικοδόμησαν μία στενή συμμαχία με τη Ρωσία έθεσε υπό αμφισβήτηση το μέλλον των ρωσικών βάσεων (αεροπορική βάση Χμέιμιμ στη Λατάκια, ναυτική βάση στην Ταρτούς).

Δορυφορικές φωτογραφίες της Παρασκευής δείχνουν τουλάχιστον δύο μεταγωγικά αεροσκάφη ΑΝ-124 στη βάση Χμέιμιμ με τους κώνους εισόδου στο εμπρόσθιο μέρος της ατράκτου τους, σε ανοιχτή θέση, καθώς προφανώς προετοιμάζονταν για τη φόρτωση στρατιωτικού υλικού.

Τουλάχιστον ένα μεταγωγικό αεροσκάφος πέταξε χθες προς τη Λιβύη, δήλωσε ένας Σύρος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφάλειας έξω από την αναφερόμενη αεροπορική βάση.

Πηγές του συριακού στρατού, αλλά και των υπηρεσιών ασφάλειας που έχουν επικοινωνία με τους Ρώσους, δήλωσαν στο Reuters, ότι η Ρωσία αποσύρει τις δυνάμεις της από τις πρώτες γραμμές, όπως επίσης, αποσύρει βαρύ εξοπλισμό, αλλά και φυγαδεύει υψηλόβαθμους αξιωματικούς των ένοπλων δυνάμεων της Συρίας.

Came across a Russian convoy on the road between #Damascus and #Homs#Syria. Retreating in good order. They turned off to #Tartus presumably to ship out. pic.twitter.com/WlR3tbWm32