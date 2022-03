Oι Ρώσοι βομβαρδίζουν το Κίεβο: Χτύπησαν τον πύργο τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης - Πέντε νεκροί - Δείτε βίντεο -LIVE εικόνα

Ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί των Ρώσων στο Κίεβο, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον πέντε νεκροί.

Δυνατές εκρήξεις σημειώθηκαν λίγο νωρίτερα στην ουκρανική πρωτεύουσα. Όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, σταμάτησε η μετάδοση των ουκρανικών τηλεοπτικών καναλιών μετά τον βομβαρδισμό του πύργου τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης στο κέντρο του Κιέβου.

Πέντε νεκροί από τον βομβαρδισμό - «Ρωσία = βάρβαροι» δηλώνει το ουκρανικό ΥΠΕΞ

Ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν πως πέντε άτομα σκοτώθηκαν στη ρωσική επίθεση στον τηλεοπτικό πύργο του Κιέβου.

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πως ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν τηλεοπτικό πύργο στο Κίεβο, προκαλώντας τη διακοπή της εκπομπής καναλιών.

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών αποκάλεσε τη Ρωσία βάρβαρη για την επίθεση στον πύργο που βρίσκεται κοντά σε μνημείο για τα θύματα του Μπάμπι Γιαρ, τόπος μιας από τις μεγαλύτερες σφαγές Εβραίων κατά τη διάρκεια του ναζιστικού Ολοκαυτώματος.

«Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις επιτέθηκαν στον πύργο της τηλεόρασης, κοντά στο μνημείο για τα θύματα του Μπάμπι Γιαρ» ανέφερε στο Twitter. «Οι Ρώσοι εγκληματίες δεν σταματούν σε τίποτα, συνεχίζοντας τη βαρβαρότητά τους. Ρωσία = βάρβαροι».

Ζελένσκι: Να σταματήσει η Ρωσία να βομβαρδίζει ανθρώπους και μετά να συζητήσουμε

Να σταματήσει η Ρωσία τους βομβαρδισμούς πριν ξεκινήσουν ουσιαστικές συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός ζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγη ώρα πριν πραγματοποιηθεί ο βομβαρδισμός στο κέντρο του Κιέβου.

«Με εμάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δυναμώσει. Χωρίς εσάς, η Ουκρανία θα είναι μόνη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια θα είναι εκτός λειτουργίας για λίγο», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών για τον βομβαρδισμό στον πύργο τηλεπικοινωνιών στο Κίεβο.

Momento de la explosión tras el ataque a la torre de televisión de Kiev. La transmisión está interrumpida. Foto: Reuters pic.twitter.com/ldvNgbiHoT — Nicolás Castrovillari (@ncastrovillari) March 1, 2022

Δείτε βίντεο από τον βομβαρδισμό του πύργου τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης:

BREAKING: Kiev TV tower struck by russian precision strike pic.twitter.com/qhIWA6u8F8 — ASB News / MILITARY?? (@ASBMilitary) March 1, 2022

Χάρκοβο: Οκτώ νεκροί και έξι τραυματίες σε αεροπορικό βομβαρδισμό

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σήμερα σε αεροπορικό βομβαρδισμό σε μια κατοικημένη ζώνη του Χαρκίβ (Χάρκοβο), στην ανατολική Ουκρανία, η οποία δέχεται επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις.

Η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ανέφερε στο Facebook ότι «οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, έξι τραυματίστηκαν και 38 διασώθηκαν» μετά το πλήγμα που δέχτηκε ένα κτίριο διαμερισμάτων.

Έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα φωτογραφίες στις οποίες διακρίνονται οι διασώστες να εργάζονται σε ένα κτίριο, εμφανώς κατεστραμμένο.

Το πρωί, στον βομβαρδισμό της κεντρικής πλατείας του Χαρκίβ έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 10 άνθρωποι και άλλοι 20 τραυματίστηκαν.

Harkiv yönetim binas?n?n füze ile vurulmas?ndan sonra ortaya ç?kan görüntüler. https://t.co/u8RfPkn2Wr — Gültekin Parlak (@gultekinparlak) March 1, 2022

Στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η υπηρεσία, οι διασώστες ανασύρουν θύματα από τα συντρίμμια της έδρας της τοπικής διοίκησης.

Άλλοι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Δευτέρα στην ίδια πόλη.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον είπε ότι ο βομβαρδισμός του Χαρκίβ του θυμίζει τις επιθέσεις των Σέρβων στο Σαράγεβο, τη δεκαετία του 1990, προσθέτοντας ότι τέτοιες επιθέσεις ενώνουν τον κόσμο εναντίον της Ρωσίας.

«Μου θυμίζει, αν θυμάστε, τον βομβαρδισμό της αγοράς του Σαράγεβο από τους Σέρβους, τον βομβαρδισμό αθώων ανθρώπων στη Βοσνία, μου δίνει αυτήν την αίσθηση μιας ωμότητας που διαπράττεται σκόπιμα εναντίον ενός αστικού κέντρου», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Εσθονία.

«Πιστεύω ότι ο κόσμος αηδιάζει με όσα συμβαίνουν και βλέπει ότι είναι αναγκαίο να αντισταθεί στη ρωσική επιθετικότητα και να στηρίξει τους Ουκρανούς», πρόσθεσε.

Η oυκρανική κυβέρνηση γνώριζε από καιρό τα κατακτητικά σχέδια της Ρωσίας

Η ουκρανική κυβέρνηση από καιρό είχε αντιληφθεί τα κατακτητικά σχέδια της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία και ήταν έτοιμη για μια τέτοια εξέλιξη των γεγονότων, δήλωσε σήμερα ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας Αλεξέι Ντανίλοφ, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

«Συνειδητοποιούσαμε σαφώς, ότι οι Ρώσοι θα κάνουν κάτι τέτοιο. Αντιλαμβανόμασταν το τι γινόταν. Το είχαμε αντιληφθεί εδώ και καιρό, ετοιμαζόμασταν για μια τέτοια εξέλιξη. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν για μας κάτι το απρόσμενο. Μπορώ όμως να πω ότι, στις 5 η ώρα το πρωί όταν άρχισε ο πόλεμος , στις 5.15 βρισκόμασταν ήδη στον πρόεδρο, όλοι οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, επειδή ήμασταν έτοιμοι, είχαμε πληροφορίες, ότι αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά μέχρι την τελευταία στιγμή δεν πιστεύαμε, ότι αυτό μπορεί να προέλθει από την Λευκορωσία. Δυστυχώς αυτό συνέβη» δήλωσε ο Ντανίλοφ.

Ο Ντανίλοφ διαβεβαίωσε ότι ο ουκρανικός στρατός είναι ισχυρός και έτοιμος να υπερασπισθεί το κράτος, η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία δραστηριοποιείται και όλοι όσοι εκπροσωπούν τους τομείς ασφαλείας και άμυνας βρίσκονται στις θέσεις τους.

«Φύγετε από το Κίεβο»

Nωρίτερα, η Μόσχα προειδοποίησε τους αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο καθώς είχε προαναγγελθεί χτύπημα σε κυβερνητικά κτήρια.

Τα πλήγματα έχουν στόχο να αποτρέψουν «πληροφοριακές επιθέσεις» στη Ρωσία, ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία, σύμφωνα με το Reuters.

Δείτε βίντεο από τρένο που αποχωρεί από το Κίεβο και κατευθύνεται προς τη δυτική Ουκρανία.

This is an evacuation train to Lviv and Chernivtsi in Kyiv. 16 people in each coupe. Kids, disabled persons, dogs, and cats, migrant workers, foreign students who want to escape a nightmare of the war. Babylon Ukraine. pic.twitter.com/6137WzXeaF — katerina sergatskova (@KSergatskova) March 1, 2022

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το Russia Today, τις επόμενες ώρες αναμένεται να χτυπηθεί το αρχηγείο της υπηρεσίας ασφαλείας του Κιέβου, ενώ αναμένεται πλήγμα και κατά του «Κέντρου Πληροφοριών και Ψυχολογικών Επιχειρήσεων».

«Για τον τερματισμό των κυβερνοεπιθέσεων κατά της Ρωσίας, θα πραγματοποιηθούν πλήγματα με όπλα υψηλής ακρίβειας κατά τεχνολογικών υποδομών της SBU (υπηρεσία ασφαλείας) και του κύριου κέντρου της Μονάδας Ψυχολογικών Επιχειρήσεων στο Κίεβο. Καλούμε τους κατοίκους του Κιέβου που ζουν κοντά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κανασένκοφ.

????????Imágenes de la estación central de Kiev. Ancianos, niños, discapacitados, mascotas, intentan subir a un tren repleto. La gente teme que podría ser la última oportunidad para huir.#Rusia#Ucrania#UcraniaBajoAtaquepic.twitter.com/tpyCHZEX18 — Noticias Guerra ???????? (@UcraniaNoticias) March 1, 2022

Ρωσική φάλαγγα 64χλμ πλησιάζει απειλητικά το Κίεβο

Στο μεταξύ, εικόνες από δορυφόρους χθες Δευτέρα κατέγραψαν ότι ρωσική στρατιωτική οχηματοπομπή βόρεια του Κιέβου εκτείνεται σε μήκος 64 χιλιομέτρων, είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αναφέρθηκε νωρίτερα –όταν γινόταν λόγος για 27 χλμ.–, σύμφωνα με την αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies.

Satellite images of the private #American company Maxar show many kilometers long columns of #Russian military equipment approaching #Kyiv from the northwest. It is located a few dozen kilometers from the city pic.twitter.com/4lL6mqDiYz — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

Ρωσικά ΜΜΕ: Την Τετάρτη ο δεύτερος γύρος συνομιλιών Ρωσίας - Ουκρανίας

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρωσικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο TASS, αύριο Τετάρτη, αναμένεται να ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων Ρωσίας - Ουκρανίας, με τον τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών να παραμένει ακόμα άγνωστος.

Μετά τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων που έλαβε χώρα χθες Δευτέρα και δεν απέφερε απτά αποτελέσματα, oι πλευρές δήλωσαν ότι θα συναντηθούν ξανά μέσα στις επόμενες ημέρες.

Δείτε LIVE εικόνα: