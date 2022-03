Οι Ρώσοι μπήκαν στη Μαριούπολη: Σφοδρές μάχες σώμα με σώμα - Οχυρώνεται το Κίεβο - LIVE εικόνα

Σκληρές μάχες διεξάγονται στη Μαριούπολη την ώρα που χιλιάδες άμαχοι δεν μπορούν να εγκαταλείψουν την πόλη, καθώς μαίνεται ο πόλεμος για 27η ημέρα.

Ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται αυτήν την ώρα μέσα στην πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Guardian. Η Ρωσία επιτίθεται στην πόλη της Μαριούπολης και από την Αζοφική Θάλασσα χρησιμοποιώντας μια ομάδα περίπου επτά πλοίων, μεταδίδει και το CNN.

Tο μέτωπο της Μαριούπολης έχει πάνω του στραμμένα όλα τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινής γνώμης, καθώς 300.000 και πλέον κάτοικοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι χωρίς φαγητό, νερό, ηλεκτρισμό και θέρμανση.

Την ίδια ώρα, οι Ρώσοι ζητούν παράδοση άνευ όρων για την πόλη λιμάνι της ανατολικής Ουκρανίας, ωστόσο, η Μαριούπολη φαίνεται πως δύσκολα θα πέσει στα χέρια των Ρώσων εκτός κι αν την ισοπεδώσουν ολοκληρωτικά.

Δείτε πώς εξελίσσεται η ρωσική εισβολή

Σύμφωνα με αναλυτές, οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να σημειώνουν μικρή πρόοδο στα ανατολικά, ενώ στο Κίεβο, το Χάρκοβο και σε μεγάλα τμήματα του Νότου ο ουκρανικός στρατός συγκρατεί τους εισβολείς.

Το Κίεβο οχυρώνεται - Μαίνονται οι μάχες και οι βομβαρδισμοί στα προάστια

Πίσω από σακιά με άμμο και με το όπλο παρά πόδα, το Κίεβο περιμένει. Την 27η ημέρα της εισβολής, η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων φαίνεται να έχει σταματήσει στα βορειοδυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας όπου έχει απαγορευτεί, για άλλη μια φορά, η κυκλοφορία όλων.

Σειρήνες, βομβαρδισμοί και εκρήξεις ακούγονται συνεχώς. Σ’ αυτήν την καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας, όλα τα καταστήματα παραμένουν κλειστά. Όλοι βρίσκονται στα σπίτια τους, με την εντολή να κατεβαίνουν στα καταφύγια όταν ηχούν οι σειρήνες, σύμφωνα με τον δήμαρχο και πρώην πρωταθλητή της πυγμαχίας Βιτάλι Κλίτσκο.

Putin's army shelled the #Obolon district in #Kyiv Two buildings and a truck caught fire. The fire was put out for two hours. Information about victims and casualties is being clarified. pic.twitter.com/ug6eoqTJMf — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2022

«Για τον κόσμο, που βιώνει συνεχώς τόση πίεση από την αρχή της εισβολής, είναι μια ευκαιρία να πάρει μια ανάσα», είπε ο Αλέξις, καθηγητής γερμανικών πριν από τον πόλεμο, ο οποίος συνοδεύει μια ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη. «Έτσι κι αλλιώς, δεν έχουν καμία όρεξη να βγουν έξω…», εξηγεί.

Από τα 3,5 εκατομμύρια κατοίκους που είχε το Κίεβο πριν από τον πόλεμο, χιλιάδες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, έχουν φύγει από την πόλη. Έμειναν πίσω κάποιοι ηλικιωμένοι και οι άνδρες που συμμετέχουν στην άμυνα της πρωτεύουσας.

Δήμαρχος Κιέβου: «Δεν θα παραδοθούμε ποτέ»

«Στη χειρότερη περίπτωση θα πεθάνουμε, αλλά δεν θα παραδοθούμε ποτέ», δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, ενώπιον του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να περικυκλώσουν την πόλη.

«Ως δήμαρχος του Κιέβου, σας υπόσχομαι ένα πράγμα, ποτέ οι Ρώσοι δεν θα μπουν στο Κίεβο», δήλωσε ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με το Κογκρέσο των τοπικών και περιφερειακών αρχών, τη συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης που εκπροσωπεί τους τοπικούς αιρετούς και έχει την έδρα του στο Στρασβούργο.

«Οχυρώσαμε κάθε κτίριο, κάθε δρόμο, κάθε γωνιά της πόλης. Θα αγωνιστούμε για να υπερασπιστούμε την πόλη μας και το μέλλον μας. Δεν θα γονατίσουμε», πρόσθεσε. «Στη χειρότερη των περιπτώσεων θα πεθάνουμε αλλά δεν θα παραδοθούμε ποτέ».

Ο πρώην πυγμάχος κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να υποστηρίξουν «οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά» την Ουκρανία έναντι της Ρωσίας.

Δείτε live εικόνα:

«Η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα μόνο αν απειληθεί η ύπαρξή της»

Στο τραπέζι και πάλι τη συζήτηση για τη χρήση πυρηνικών όπλων επαναφέρει η Ρωσία την ώρα που συνεχίζει τις επιθέσεις στην Ουκρανία.

Η Ρωσία θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα μόνο εάν απειλείτο η ίδια η ύπαρξή της, διαβεβαίωσε απόψε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται το ρωσικό Tass.

Ο Πεσκόφ είπε ότι ο βασικός στόχος του ρωσικού στρατού στη Μαριούπολη είναι να εκκαθαρίσει τις «εθνικιστικές μονάδες».

Επέμεινε ότι όλα πάνε βάσει του αρχικού σχεδίου και ότι κανείς δεν πίστευε ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» (όπως αποκαλεί η Μόσχα τον πόλεμο) στην Ουκρανία θα διαρκούσε μόνο δυο ημέρες.

Την ίδια ώρα, φωτογραφίες αλλά και στοιχεία από τις μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας δείχνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν «κολλήσει» και πλέον οργανώνουν την άμυνά τους.

Μάλιστα η εφημερίδα Daily Mail αναφέρει ότι οι ρωσικές δυνάμεις τοποθετούν νάρκες στα περίχωρα του Κιέβου για να αντιμετωπίσουν μια αντεπίθεση των Ουκρανών.

Η φωτογραφία απο δορυφόρο της Maxar δείχνει συστήματα πυραύλων έξω από τη Μαριούπολη.

Παράλληλα, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι οι προσπάθειές της για την απομάκρυνση αμάχων από πόλεις που πολιορκούνται από τις ρωσικές δυνάμεις στη χώρα επικεντρώνονται στην Μαριούπολη, στο νότιο τμήμα, αλλά δεν ανακοίνωσε νέες συμφωνίες με τη Ρωσία που θα επιτρέπουν την ασφαλή διαφυγή εγκλωβισμένων κατοίκων.

«Επικεντρωνόμαστε στις απομακρύνσεις από τη Μαριούπολη», δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ, ενώ ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι προτίθεται να συνοδεύσει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Μαριούπολη.

#Kyiv - a very loud explosion here in the last few minutes. First time I have heard the windows rattle in my hotel. Not sure yet what was hit and if it was incoming or Ukrainian defences shooting down a missile. — Orla Guerin (@OrlaGuerin) March 22, 2022

Το Κίεβο ζήτησε σήμερα εκ νέου από τη Ρωσία να επιτρέψει να μεταφερθούν ανθρωπιστικές προμήθειες στην Μαριούπολη και να επιτρέψει στους αμάχους να εγκαταλείψουν την πόλη-λιμάνι στη νότια Ουκρανία που πολιορκείται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Η Ιρίνα Βερεστσούκ σημείωσε παράλληλα ότι οι δυνάμεις της Ρωσίας εμποδίζουν να φτάσουν ανθρωπιστικές προμήθειες στους κατοίκους της Χερσώνας, επίσης στη νότια Ουκρανία. Η Ρωσία έχει επανειλημμένως αρνηθεί μετά την εισβολή της στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουκρανία ότι βάζει στο στόχαστρο αμάχους.

The State Emergency Service of #Ukraine published photos of the consequences of yesterday's shelling of two settlements in #Korosten district of #Zhytomyr region. pic.twitter.com/vRZVPINNiX — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2022

Μια από τις βασικές προτεραιότητες της Ρωσίας είναι να θέσει υπό τον έλεγχό της την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, αλλά η προσπάθειά της να το κάνει συνιστά «αυτοκτονία», δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Ολέξι Αρεστόβιτς. Οι ενεργές εχθροπραξίες ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία μπορεί να τελειώσουν σε δύο με τρεις εβδομάδες, σημείωσε επίσης.

Παράλληλα, δημοσιογράφος της εφημερίδας Komsomolskaya Pravda που καλύπτει το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η ρωσική εφημερίδα «έπεσε θύμα χάκερς» αναρτώντας δημοσίευμα, το οποίο σβήστηκε αμέσως, σύμφωνα με το οποίο οι νεκροί ρώσοι στρατιώτες στην Ουκρανία ανέρχονται σε 9.861 και οι τραυματίες σε 16.153, με πηγή στοιχεία του υπουργείου Αμυνας της Ρωσίας.

Ο διαπιστευμένος στο Κρεμλίνο δημοσιογράφος Αλεξάντερ Γκαμόφ δήλωσε ότι το δημοσίευμα είναι fake. Ο Γκαμόφ έδωσε αυτήν την εξήγηση κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος, όμως, δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να σχολιάσει το περιστατικό.

Σε νεότερη ενημέρωση που δημοσίευσε το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, αναφέρεται ότι οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να αποκρούουν τις ρωσικές απόπειρες να καταλάβουν τη Μαριούπολη.

Οι ρωσικές δυνάμεις, σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας έχουν υποστεί μία ακόμη ημέρα περιορισμένης προόδου με τις περισσότερες εξ αυτών να παραμένουν στάσιμες επί τόπου.

Αρκετές ουκρανικές πόλεις συνεχίζουν να δέχονται βαριά πυρά από τη ρωσική αεροπορία και το πυροβολικό με τον ΟΗΕ να αναφέρει ότι περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εσωτερικά εκτοπιστεί λόγω της ρωσικής εισβολής.

Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 March 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/H04Aix2uOspic.twitter.com/TWVZbPaPTh — Ministry of Defence ???? (@DefenceHQ) March 22, 2022

Τα ρωσικά στρατεύματα απέτυχαν να καταλάβουν κάποια σημαντική πόλη της Ουκρανίας. Περισσότερο από τέσσερις εβδομάδες μετά την εισβολή τους, καταφεύγουν όλο και περισσότερο σε μαζική καταστροφή κατοικημένων περιοχών με αεροπορικές επιδρομές, πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και χρήση πυροβολικού, σύμφωνα τόσο με τα στοιχεία του ουκρανικού στρατού όσο και του βρετανικού υπουργείου Άμυνας.

Πεντάγωνο: Ο ουκρανικός στρατός ανακτά εδάφη που είχαν καταλάβει ρωσικές δυνάμεις

Ο ουκρανικός στρατός «βρίσκεται τώρα, σε ορισμένες περιπτώσεις, στην επίθεση», είπε ο Τζον Κίρμπι στο CNN, σημειώνοντας ότι «καταδιώκει Ρώσους στρατιώτες και τους απωθεί από περιοχές όπου βρίσκονταν οι Ρώσοι πρωτύτερα».

«Γνωρίζουμε ότι έχουν πραγματοποιήσει αντεπιθέσεις (...) ειδικά τις τελευταίες ημέρες στο Μικολάιφ», μια πόλη-κλειδί στη νότια Ουκρανία, πρόσθεσε.

«Είδαμε (αυτά τα εδαφικά κέρδη) να αυξάνονται τις τελευταίες ημέρες» υπέρ της Ουκρανίας, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Είναι μια πραγματική απόδειξη της ικανότητάς τους να πολεμούν σύμφωνα με τα σχέδιά τους, να προσαρμοστούν και, πάλι, να προσπαθήσουν να απωθήσουν τις ρωσικές δυνάμεις», συμπλήρωσε.

Οι τελευταίες «δεν διεξάγουν τις επιχειρήσεις τους με τον συντονισμό που θα περίμενε κανείς από έναν σύγχρονο στρατό», ισχυρίστηκε ο Κίρμπι.

«Οι διοικητές τους δεν επικοινωνούν πάντα, δεν υπάρχει πάντα συντονισμός μεταξύ αεροπορικών και χερσαίων δυνάμεων», είπε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

«Είδαμε εντάσεις μεταξύ των αεροπορικών και χερσαίων δυνάμεων για το πώς υποστήριζαν η μία την άλλη, καλά ή με δυσκολία», και το ίδιο ισχύει και για το ναυτικό, συνέχισε. «Έχουν προβλήματα με τη διοίκηση και τον έλεγχο» των στρατιωτών.

«Πολύ συγκεκριμένα, δυσκολεύονται να συνομιλήσουν μεταξύ τους και αυτό οδηγεί στη χρήση κινητών τηλεφώνων σε ορισμένες περιπτώσεις», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Και επιπλέον, «τους τελειώνουν τα καύσιμα, τους τελειώνουν τα τρόφιμα».

«Γι' αυτό πιστεύουμε ότι δεν έχουμε δει (σ.σ πρόσφατα) καμία πραγματική σημαντική πρόοδο από τους Ρώσους, εκτός από τον νότο», όπου οι δυνάμεις βρίσκονται πιο κοντά στη βάση οπισθοφυλακής τους στην Κριμαία, πρόσθεσε. «Οπότε, ναι, έχουν πρόβλημα», υποστήριξε.

Μεγάλες πόλεις στην Ουκρανία, ωστόσο, αντιμετωπίζουν ρωσικούς βομβαρδισμούς που έχουν σκοτώσει εκατοντάδες αμάχους.