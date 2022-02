Οι Ρώσοι «σφυροκοπούν» το Κίεβο, χτυπήθηκε πολυκατοικία - Πληροφορίες ότι κατελήφθη η Μελιτόπολη - Συνεχείς εκρήξεις- LIVE εικόνα

Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν προς το Κίεβο τόσο από τα βόρεια και τα δυτικά όσο και από τα ανατολικά, την ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες για να ξεκινήσουν συνομιλίες.

Σε εξέλιξη είναι σφοδρές συγκρούσεις σχεδόν σε κάθε γωνιά της πόλης, ενώ φαίνεται πως όλοι πλέον περιμένουν μια μεγάλη επίθεση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων από στιγμή σε στιγμή. Σε νέα βίντεο που κυκλοφόρησαν το Σάββατο, διακρίνεται πολυκατοικία να πλήττεται από πύραυλο στο Κίεβο.

Νωρίτερα πυρά ακούστηκαν κοντά στην περιοχή όπου βρίσκεται η έδρα της κυβέρνησης στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Tην ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από ρωσικά ΜΜΕ, στρατεύματα κατέλαβαν την πόλη Μελιτόπολ στη νοτιοανατολική ουκρανική επαρχία Ζαπορίζια, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης πως η Ρωσία χρησιμοποίησε αεροπορικούς και εκτοξευόμενους από πλοία πυραύλους κρουζ προκειμένου να εξαπολύσει πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας εναντίον στρατιωτικών στόχων στην Ουκρανία.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, ρωσικά στρατεύματα έπληξαν εκατοντάδες στόχους στρατιωτικών υποδομών και κατέστρεψαν αρκετά αεροσκάφη και δεκάδες άρματα μάχης και τεθωρακισμένα και οχήματα πυροβολικού.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης πως η Ρωσία χρησιμοποίησε αεροπορικούς και ναυτικούς πυραύλους Κρουζ προκειμένου να εξαπολύσει πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας εναντίον στρατιωτικών στόχων στην Ουκρανία.

Μάχες διεξάγονται επίσης κοντά στις πόλεις της νότιας Ουκρανίας Μαριούπολη, Χερσώνα, Μικολάιβ και Οδησσό, δήλωσε σύμβουλος του γραφείου του Ουκρανού προέδρου.

«Σφοδρές μάχες σημειώνονται κοντά στη Μαριούπολη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Μικάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας. «Όμως δεν υπάρχει περίπτωση η Μαριούπολη να παραδοθεί ή να καταληφθεί».

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε τα ξημερώματα του Σαββάτου ότι απέκρουσε μία ρωσική επίθεση σε λεωφόρο του Κιέβου, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

People set up a cinema for kids in metro bomb shelter. Amazing #Ukrainepic.twitter.com/X4rfea2Mgr — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) February 25, 2022

Η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως περιοχές κοντά στις πόλεις Σούμι, Πολτάβα και Μαριούπολη επλήγησαν από αέρος, με πυραύλους ρωσικούς πυραύλους κρουζ Kalibr να εκτοξεύονται εναντίον της χώρας από τη Μαύρη Θάλασσα.

Ρώσοι στρατιώτες εξαπέλυσαν επίθεση σε ουκρανική στρατιωτική βάση στο Κίεβο, η οποία αποκρούστηκε, αναφέρει το Reuters επικαλούμενο το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Εκρήξεις από πυρά πυροβολικού είχαν ακουστεί γύρω στις 03:00 (ώρα Ελλάδος) στα περίχωρα του Κιέβου, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Εν μέσω των αεροπορικών επιθέσεων στο Κίεβο, οι κάτοικοι έχουν καταφύγει στους σταθμούς του μετρό. Οι σταθμοί παρέμειναν ανοιχτοί και στις αποβάθρες τους φιλοξενούν κόσμο.

Παράλληλα, καταιγιστικά είναι τα πυρά, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, στην περιοχή Beresteyskaya του Κιέβου όπου υπάρχει και σταθμός του μετρό.

Εν τω μεταξύ το ουκρανικό πρακτορείο Ukrinform μετέδωσε ότι στο στόχαστρο των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων έχει μπει ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός CHP-6, στα βορειοανατολικά του Κιέβου, ενώ διεξάγονταν μάχες στην περιοχή Βασίλκιβ όπου νωρίτερα ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι κατέρριψε ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος Ιλιούσιν Il-76 που μετέφερε αλεξιπτωτιστές.

Βίντεο που ανεβάζουν χρήστες του Twitter αποτυπώνουν τι ακριβώς συμβαίνει στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, την ώρα που καταιγιστικά πυρά ακούγονται από παντού.

Heavy gunfire in the north of Kyiv in Ukraine.#Ukraine#Kyiv#Gunfirepic.twitter.com/HBNkywGhus — WORLD WAR 3 - RUSSIA vs Ukraine #2022 (@WW32022) February 26, 2022

Λίγα λεπτά πριν από τις 5.30 τα ξημερώματα ήχησαν σειρήνες για αεροπορική επιδρομή και στο Χάρκοβο.

Δείτε LIVE εικόνα από διάφορα σημεία:

Η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Watch (HRW) ανακοίνωσε ότι έχει στοιχεία πως ένας «ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος που μετέφερε πυρομαχικά διασποράς έπληξε ένα νοσοκομείο» στην Ουκρανία, κοντά στο Ντoνέτσκ.

Η έκθεση αναφέρει ότι τέσσερις πολίτες σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν. Έξι από τους τραυματίες ήταν εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας.

Ένα μωρό γεννήθηκε στο μετρό του Κιέβου

Πριν από λίγες ώρες μια ανοιχτή ομάδα στο Telegram ανέφερε ότι μια γυναίκα έφερε στον κόσμο το μωρό της στο μετρό.

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι κατέρριψε ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος Il-76

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος Ιλιούσιν Il-76 που μετέφερε αλεξιπτωτιστές, κοντά στην περιοχή Βασίλκιβ, σύμφωνα με ανάρτηση του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας στο Facebook λίγα λεπτά πριν από τη 01:00 (ώρα Ελλάδος).

Αναφορές για κατάρριψη δύο ρωσικών αεροσκαφών και ενός ρωσικού ελικοπτέρου

Tην ίδια ώρα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως γύρω στα μεσάνυχτα κατέρριψε ένα ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο και ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Σουχόι Su-25 κοντά στην περιοχή Καλίνιβκα.

Δύο εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν από ρωσικούς πυραύλους κοντά στο λιμάνι της Οδησσού, λέει η Ουκρανία

Η Ουκρανία ανακοίνωσε, όπως μετέδωσε το Reuters, πως ρωσικά πολεμικά πλοία έπληξαν με πυραύλους ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Μολδαβίας και ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά που μετέφερε σιτηρά, κοντά στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στη Μελιτόπολ

Παράλληλα, Ρώσοι στρατιώτες μπήκαν στην πόλη Μελιτόπολ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο Twitter ότι διεξάγονταν σφοδρές μάχες και υπήρχαν νεκροί στις εισόδους των πόλεων Τσερνίχιφ και Μελιτόπολ, καθώς επίσης και στο Χοστόμελ.

Ωστόσο, οι Ρώσοι στρατιώτες σταμάτησαν κοντά στην πόλη Κονοτόπ, στη βορειοανατολική Ουκρανία, αφού υπέστησαν σοβαρές απώλειες στη μάχη, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό ξηράς.

«Έχουν πρόβλημα με τα καύσιμα και τον ανεφοδιασμό» αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, αναφέρθηκαν λεηλασίες σε καταστήματα της περιοχής από τους Ρώσους στρατιώτες.

Στα περίχωρα της πόλης υπάρχουν περίπου 40 καμένα ρωσικά οπλικά συστήματα.

Η πρέσβειρα της Ουκρανίας στην Ουάσινγκτον, Οξάνα Μαρκάροβα, είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να προχωρήσουν εντός του ουκρανικού εδάφους όσο σχεδίαζαν και η πρωτεύουσα, το Κίεβο, παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

Η Ρωσία κατέλαβε ωστόσο τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ και οι Ουκρανοί «ανησυχούν πολύ για την κατάσταση εκεί», όπου οι Ρώσοι πήραν ομήρους 92 εργαζόμενους, σύμφωνα πάντα με την Μαρκάροβα. «Η ευθύνη πλέον για τον σταθμό παραγωγής ενέργειας του Τσερνόμπιλ ανήκει στις ρωσικές δυνάμεις και τον ρωσικό στρατό», τόνισε.

Ζελένσκι: «Τώρα κρίνεται η τύχη της Ουκρανίας»

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνθηκε στους συμπατριώτες του αργά το βράδυ της Παρασκευής, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, εκτιμώντας ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις θα επιχειρήσουν σύντομα να καταλάβουν το Κίεβο. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι κρίνεται η μοίρα της Ουκρανίας, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι σε εξέλιξη είναι επίσης ο αγώνας στο διπλωματικό μέτωπο.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε νωρίτερα ότι πέντε εκρήξεις ακούστηκαν με μικρή χρονική διαφορά, τριών έως πέντε λεπτών, κοντά σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο βόρειο τμήμα της πόλης. Ο ίδιος πρόσθεσε πως γέφυρες στην πόλη βρίσκονται υπό προστασία και ειδικό έλεγχο, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα πλησιάζουν, ενώ σημεία ελέγχου έχουν εγκατασταθεί κοντά σε στρατηγικής σημασίας στόχους. «Η κατάσταση τώρα, χωρίς υπερβολή, είναι απειλητική για το Κίεβο. Η νύχτα, τα ξημερώματα, θα είναι πολύ δύσκολη».

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως γύρω στα μεσάνυχτα κατέρριψε δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη (ένα Il-76 που μετέφερε αλεξιπωτιστές και ένα Su-25) και ένα ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε πως πρέπει «να δοθεί άλλη μια ευκαιρία στην ειρήνη» μετά το ρωσικό βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το σχέδιο ψηφίσματος που θα καταδίκαζε τις ενέργειες της Μόσχας.

Μπορέλ: Κυρώσεις σε Πούτιν και Λαβρόφ

Η ΕΕ αποφάσισε να συμπεριλάβει στο δεύτερο πακέτο κυρώσεων τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση του έκτακτου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Σε ερώτηση σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία των Πούτιν και Λαβρόφ, ο Ύπατος Εκπρόσωπος απάντησε ότι δεν είναι δική του δουλειά να τα γνωρίζει. Επίσης, υπογράμμισε ότι ο στόχος δεν είναι ο λαός της Ρωσίας καθώς και ότι «ο Πούτιν δεν είναι ο ρωσικός λαός». Τέλος, ο Ύπατος Εκπρόσωπος επισήμανε ότι τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν θα πλήξουν το 70% του τραπεζικού συστήματος της Ρωσίας.

Αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος του Πούτιν και άλλων Ρώσων αξιωματούχων

Οι ΗΠΑ επέβαλαν χθες Παρασκευή κυρώσεις σε βάρος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλων ρώσων αξιωματούχων: του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, του υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και του αρχηγού του γενικού επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων Βαλερί Γκερασίμοφ, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα επιβάλει επίσης «κυρώσεις πλήρους αποκλεισμού» στο κρατικό ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων, ανέφερε νωρίτερα σε ανάρτησή της στο Twitter η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Τζεν Ψάκι.