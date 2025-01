Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ επιβεβαίωσαν τον θάνατο του στρατιωτικού ηγέτη της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντίεφ και του υπαρχηγού του, Μαρουάν Ίσα

Ο θάνατος του Ίσα είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο.

Το Ισραήλ πιστεύει ότι οι Ντέιφ και Ίσα ήταν οι «εγκέφαλοι» του σχεδίου επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι Ταξιαρχίες ανακοίνωσαν επίσης, μέσω ενός ηχογραφημένου μηνύματος του εκπροσώπου τους, του Άμπου Ουμπάιντα, τον θάνατο άλλων τριών υψηλόβαθμων μελών του γενικού στρατιωτικού συμβουλίου τους.

??BREAKING: Al-Qassam Brigades spokesperson, Abu Obaida:

We announce the martyrdom of Mohammed Deif, Marwan Issa, Ghazi Abu Tamaa, Raed Thabet, and Rafi Salama. pic.twitter.com/VmiK8WkHel