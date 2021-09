Οι Ταλιμπάν ελέγχουν πλέον όλο το Αφγανιστάν: «Έπεσε» και η Παντζσίρ - Μαρτυρίες για θηριωδίες

Η τουρκική εφημερίδα Yeni Safak, επικαλούμενη τον ανταποκριτή της στην Καμπούλ, μετέδωσε επίσης ότι η Παντζσίρ έπεσε στον έλεγχο των Ταλιμπάν, τονίζοντας ότι νωρίτερα σημειώθηκαν στην επαρχία σφοδρές μάχες.

Μια πηγή στο αρχηγείο της αστυνομίας στην Καμπούλ τόνισε επίσης ότι η Παντζσίρ καταλήφθηκε από τους Ταλιμπάν.

«Η επαρχία Παντζσίρ έπεσε, όλοι οι άνθρωποι ή στρατιώτες της αντίστασης αιχμαλωτίστηκαν από τους μαχητές, (ο αντιπρόεδρος) Αμρουλάχ Σάλεχ και ο (αρχηγός της αντίστασης) Αχμάντ Μασούντ τράπηκαν σε φυγή», είπε η πηγή.

The air in Kabul is vibrating under the roar of celebratory gunfire.

Panjshir province fell within days.

The Taliban now controls the entirety of Afghanistan - uncontested pic.twitter.com/RseuTBxXIy