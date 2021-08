Οι Ταλιμπάν ελέγχουν σχεδόν ολόκληρο το Αφγανιστάν - Οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

ΠΗΓΗ: Deutsche Welle

Όπως όλα δείχνουν η κατάληψη ολόκληρης της χώρας από τους αντάρτες Ταλιμπάν είναι ζήτημα χρόνου. Προφανώς γι αυτό οι ΗΠΑ αποστέλλουν στο Αφγανιστάν 3.000 στρατιώτες για να προετοιμάσουν την εκκένωση των εργαζομένων στην πρεσβεία, καθώς και άλλων αμερικανών πολιτών. Σε περίπτωση που και η Καμπούλ πέσει στα χέρια των Ταλιμπάν η αμερικανική δύναμη θα κληθεί να διασφαλίσει ότι από το διεθνές αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας θα μπορέσουν να απογειωθούν με ασφάλεια τα στρατιωτικά αεροσκάφη με αμερικανούς πολίτες και όχι μόνο. Σε προετοιμασίες εκκένωσης της πρεσβείας της προχωρά και η Μεγάλη Βρετανία.

Πρόσφυγες από περιοχές υπό τον έλεγχο των ανταρτών μιλούν για βία και αναρχία. Μια νεαρή Αφγανή λέει: «Οι Ταλιμπάν χτυπούν και κλέβουν τον κόσμο. Και αν υπάρχει ανύπαντρη κοπέλα ή χήρα σε μια οικογένεια, την παίρνουν μαζί τους με τη βία. Φύγαμε για να προστατέψουμε την τιμή μας».

"We don't count because we're from Afghanistan. We'll die slowly in history"

Tears of a hopeless Afghan girl whose future is getting shattered as the Taliban advance in the country.

My heart breaks for women of Afghanistan. The world has failed them. History will write this. pic.twitter.com/i56trtmQtF