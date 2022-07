Οι Ταλιμπάν ξέθαψαν μετά από δύο δεκαετίες το αυτοκίνητο του ιδρυτή τους – Σκοπεύουν να το κάνουν εθνικό μνημείο

«Ένας άνδρας ταξίδεψε με αυτό το αυτοκίνητο που συμμετείχε στα πιο εκπληκτικά γεγονότα της ιστορίας», έγραψε στο Twitter ο Anas Haqqani, αδερφός του υπουργού Εσωτερικών, Sirajuddin Haqqani, και πρόσωπο με επιρροή στην κυβέρνηση των Ταλιμπάν. «Βασίστηκε στον Παντοδύναμο Θεό, διέταξε (τις δυνάμεις των Ταλιμπάν) σε έναν άνισο πόλεμο ενάντια σε δεκάδες χώρες εισβολής και κέρδισε. Αυτό το μνημείο… θα πρέπει να φυλαχθεί στο εθνικό μουσείο της χώρας».

Οι εικόνες της ανασκαφής, που κοινοποιήθηκαν στο Twitter από έναν ακτιβιστή που συνδέεται με τους Ταλιμπάν, δείχνουν το αυτοκίνητο, καλυμμένο με ένα φύλλο πλαστικού, να ξεθάβεται με τα χέρια δίπλα σε έναν τοίχο από λάσπη ενός παραδοσιακού συγκροτήματος του οικισμού.

«Το Toyota Wagon που ανήκει στον ιδρυτή του Ισλαμικού Εμιράτου του Αφγανιστάν, αείμνηστο Μουλά Μουχάμαντ Ούμαρ Μουτζαχίντ έχει ανασκαφεί και θα καθαριστεί. Αυτό το βαγόνι της Toyota χρησιμοποιήθηκε από τον αείμνηστο Αμίρ για να ταξιδέψει από την Κανταχάρ στην επαρχία Ζαμπούλ κατά την έναρξη της εισβολής υπό την ηγεσία των ΗΠΑ».

Toyota Wagon belonging to the founder of the Islamic Emirate of Afghanistan, late Mullah Muhammad Umar Mujahid has been dug up and will be cleaned. This Toyota wagon was used by the late Amir to travel from Kandahar to Zabul province during the start of US led invasion. pic.twitter.com/rvEPuvrpxD