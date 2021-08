Οι Ταλιμπάν πανηγυρίζουν τη νίκη τους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Στην παρακάτω φωτογραφία εμφανίζεται ο υποστράτηγος Chris Donahue, ο τελευταίος στρατιωτικός που επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος για να εγκαταλείψει το Αφγανιστάν.

Τις προηγούμενες ημέρες, με αεροσκάφη των ΗΠΑ και των συμμάχων τους απομακρύνθηκαν περισσότεροι από 123.000 πολίτες από το Αφγανιστάν.

O ανταποκριτής του France24, ο οποίος είναι από τους ελάχιστους δυτικούς δημοσιογράφους που παρέμειναν στην περιοχή, μετέφερε εικόνες μέσα από από το ερειπωμένο αεροδρόμιο της Καμπούλ και τους περιχαρείς Ταλιμπάν.

?? #Afghanistan: The #UnitedStates completed its withdrawal. #Taliban leaders symbolically walked across the runway at Kabul airport after the US withdrawal marking their victory.@PayenC, one of the rare foreign journalists covering developments at #KabulAirport, has more ?? pic.twitter.com/YP1ikWfAOq