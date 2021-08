Οι Ταλιμπάν συνεχίζουν την αδυσώπητη προέλασή τους στην Καμπούλ - Στα χέρια τους ο οπλισμός του εχθρού

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι μαχητές κατέλαβαν σημαντικά κυβερνητικά γραφεία περιλαμβανομένου του γραφείου του κυβερνήτη, του αρχηγείου της αστυνομίας, της διεύθυνσης των υπηρεσιών πληροφοριών και της φυλακής της πόλης, δήλωσαν στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) οι επαρχιακοί σύμβουλοι Αφσάρ Χαν Σουλίμαν Χαΐλ και Μπαχτιάρ Γκιουλ Χεμάτ και η βουλευτής Σουράγια Ακμπάρι.

Όπως είπαν, οι Ταλιμπάν πήραν τον έλεγχο της Σαράνα χωρίς μάχη αφού το συμβούλιο των πρεσβυτέρων της επαρχίας μεσολάβησε ανάμεσα στις δύο πλευρές προκειμένου να αποφευχθεί η «αιματοχυσία». Κυβερνητικοί αξιωματούχοι και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας κατέφυγαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην επαρχία, πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι.

Οι Ταλιμπάν παίρνουν τον οπλισμό του εχθρού, ένα ανέλπιστο δώρο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν 20 χρόνια και εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου να εκπαιδεύσουν και να εξοπλίσουν τον αφγανικό στρατό. Όμως αυτό δεν εμπόδισε την αποσύνθεσή του μπροστά στην επίθεση των Ταλιμπάν που συσσωρεύουν ένα επικίνδυνο οπλοστάσιο το οποίο υπεξαίρεσαν από τον εχθρό.

«Εφοδιάσαμε τους Αφγανούς εταίρους μας με όλα τα εργαλεία, επιτρέψτε μου να επιμείνω σε αυτό, όλα τα εργαλεία», είχε δηλώσει τον Ιούλιο ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, υπεραμυνόμενος της απόφασής του να αποσύρει τα τελευταία αμερικανικά στρατεύματα από τη χώρα και να αφήσει τους Αφγανούς να παλεύουν για το μέλλον τους.

Όμως τα μέλη των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας δεν έδειξαν μεγάλη επιθυμία για μάχη. Κατά χιλιάδες, κατέθεσαν τα όπλα, μερικές φορές χωρίς να προβάλουν την παραμικρή αντίσταση. Από την πλευρά τους, οι Ταλιμπάν έσπευσαν να βάλουν χέρι σε αυτά τα «εργαλεία».

Ιστότοποι που πρόσκεινται στους Ταλιμπάν είναι γεμάτοι βίντεο μαχητών Ταλιμπάν που κατάσχουν ένα φορτίο όπλων, την πλειονότητα των οποίων προμήθευσαν οι δυτικές δυνάμεις.

Άλλες εικόνες στρατιωτών που παραδίδονται στους Ταλιμπάν στην πόλη Κουντούζ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, δείχνουν θωρακισμένα οχήματα με αντιαρματικούς εκτοξευτές πυραύλων στα χέρια των εξεγερμένων.

Στη δυτική πόλη Φάραχ, μαχητές περιπολούν στους δρόμους σε ένα όχημα που φέρει τα επίσημα διακριτικά των αφγανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Αν και τα αμερικανικά στρατεύματα πήραν μαζί τους κατά την αποχώρηση τον λεγόμενο «προχωρημένο» εξοπλισμό, οι Ταλιμπάν ανέκτησαν «οχήματα, χάμβι, ελαφρά όπλα και πυρομαχικά», εξηγεί στο AFP ο Τζάστιν Φλέσνερ, από τη ΜΚΟ Conflict Armament Research (CAR).

Για τους ειδικούς, αυτά τα ανέλπιστα λάφυρα βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό τους Ταλιμπάν, που μπορούν επίσης να υπολογίζουν στις δικές τους πηγές εφοδιασμού σε όπλα. Το Πακιστάν, κυρίως, κατηγορείται ότι χρηματοδοτεί και εξοπλίζει τους Ταλιμπάν, κάτι που πάντα διέψευδε.

Ο οπλισμός αυτός δεν θα βοηθήσει τους Ταλιμπάν μόνο να εξαπολύσουν ξαφνική επίθεση κατά της Καμπούλ, αλλά και να «ενισχύσουν την εξουσία τους» στις πόλεις τις οποίες κατέλαβαν, εκτιμά ο Ραφαέλ Παντούτσι, ειδικός στο S. Rajaratnam School of International Studies της Σιγκαπούρης.

Τα αμερικανικά στρατεύματα έχουν πλέον αποχωρήσει σχεδόν στο σύνολό τους, με τους Ταλιμπάν να βρίσκονται με τα χέρια γεμάτα αμερικανικό υλικό, χωρίς να χρειαστεί να δαπανήσουν ούτε ένα σεντ για να το αποκτήσουν.

«Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο δώρο γι΄αυτούς», προσθέτει ο Παντούτσι.

Μερικές εβδομάδες πριν από την 20ή επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ, το οπλοστάσιο αυτό επιδεικνύεται με υπερηφάνεια από τους Ταλιμπάν, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, εξακολουθούν να διατηρούν στενές σχέσεις με την Αλ Καίντα, την οργάνωση που ευθύνεται για τις επιθέσεις.

Οι Αμερικανοί ήταν προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο ορισμένα όπλα να κατασχεθούν από τους Ταλιμπάν, αλλά η γρήγορη πτώση των πόλεων ήταν το πιο απαισιόδοξο σενάριο για αυτούς, εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζέισον Αμερίν, πρώην μέλος των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων που είχε λάβει μέρος στην εισβολή του 2001 για την εκδίωξη των Ταλιμπάν από την εξουσία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξόπλισαν τον ANA (τον αφγανικό εθνικό στρατό) θεωρώντας ότι όπλα και υλικό μπορεί να έπεφταν στα χέρια των Ταλιμπάν», λέει. «Η παρούσα κρίση ήταν το χειρότερο σενάριο, όταν ελήφθησαν οι αποφάσεις για τη δωρεά [οπλισμού].»

