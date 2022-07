Οι Τούρκοι βγάζουν νέο γεωτρύπανο στη Μεσόγειο στις 9 Αυγούστου

Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Φατίχ Ντονμέζ έχει δηλώσει πως «η αποστολή του γεωτρύπανου θα είναι στη Γαλάζια Πατρίδα» και ότι «εξετάζονται 5 με 6 σημεία κι ένα απ’ αυτά θα επιλεγεί».

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, η ακριβής περιοχή ερευνών κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινωθεί στις 9 Αυγούστου από τον ίδιο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

