Οι χιονοπτώσεις παρέλυσαν την κυκλοφορία στην Ισπανία - Οχηματοπομπές με εμβόλια και τρόφιμα στέλνουν οι Αρχές - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Η μετεωρολογική υπηρεσία έχει ανακοινώσει προγνώσεις για επικίνδυνες συνθήκες τις επόμενες ημέρες, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να πέσουν μέχρι τους 10 βαθμούς Κελσίου υπό το μηδέν την ερχόμενη εβδομάδα και την προοπτική το χιόνι να μετατραπεί σε πάγο και να πέσουν δένδρα που έχουν υποστεί ζημιές.

Το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της Μαδρίτης παρέμεινε κλειστό και η εταιρεία που το διαχειρίζεται ανακοίνωσε πως δεν θα ανοίξει και πάλι πριν από σήμερα το απόγευμα το νωρίτερο, οπότε οι πτήσεις σταδιακά θα επαναληφθούν.

A crowd in the Plaza de Callao in Madrid took advantage of the record levels of snow brought on by a blizzard that blanketed large parts of Spain with a massive snowball fight. https://t.co/99YfBfbfVwpic.twitter.com/3OTlF6EEGy