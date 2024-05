Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Από τον περασμένο Νοέμβριο, οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες της Υεμένης εξαπολύουν συχνά επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Κόλπο του Άντεν και στον Ινδικό Ωκεανό. Αρχικά έλεγαν ότι στόχευαν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, αλλά στη συνέχεια διεύρυναν τους στόχους τους, συμπεριλαμβάνοντας πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, σε αντίποινα για τα πλήγματα εναντίον θέσεών τους στη Υεμένη από δυνάμεις των χωρών αυτών.

Οι επιθέσεις των Χούθι στην περιοχή έχουν προκαλέσει προβλήματα στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα, αναγκάζοντας τις εταιρίες να στέλνουν τα πλοία τους σε χρονοβόρα και πιο δαπανηρά ταξίδια γύρω από τη νότια Αφρική.

BREAKING: ???????? Another American MQ-9 Reaper UAV was shot down in Yemen's Marib by the Houthis. This is the sixth in a row.

The Houthis announced a press conference for today. pic.twitter.com/pNeRJ5Kkei