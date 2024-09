Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση εναντίον κοντέινερ με σημαία Λιβερίας στον Κόλπο του Άντεν

«Σε ένδειξη υποστήριξης των Παλαιστινίων και της Χαμάς, εξαπολύσαμε στρατιωτική επιχείρηση με στόχο το πλοίο Groton στον Κόλπο του Άντεν, λόγω των συναλλαγών της πλοιοκτήτριας εταιρείας με το Ισραήλ», ανέφερε ο εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρία, σε ενημέρωση που μεταδόθηκε τηλεοπτικά από το δίκτυο Al Masirah. Υποστήριξε ότι εκτοξεύθηκαν πύραυλοι και drones που έπληξαν τον στόχο τους.

Ο Σαρία επεσήμανε πως πρόκειται για τη δεύτερη φορά που το υπό σημαία Λιβερίας πλοίο δέχεται επίθεση από τους Χούθι, η προηγούμενη ήταν στις 3 Αυγούστου.

The Yemeni Armed Forces announce they've targeted the Greek-owned Container Ship "GROTON" in the Gulf of Aden.

This is the second time after it was targeted on August 3.(first picture) pic.twitter.com/ovkvSiUvqo