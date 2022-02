Οι ΥΠΕΞ της G7 στηρίζουν την εδαφική ανεξαρτησία της Ουκρανίας

«Η στήριξή μας στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας είναι αδιαπραγμάτευτη», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι υπουργοί συμφώνησαν σε μια δέσμη «συντονισμένων, κλιμακούμενων κυρώσεων» σε απάντηση για τις ενέργειες της Ρωσίας.

The G7 Foreign Ministers strongly condemn Russia's violation of their international commitments.

We agreed a strong package of coordinated escalatory sanctions in response. Our support is unwavering for the territorial integrity of Ukraine. pic.twitter.com/uW6y3ItrZJ