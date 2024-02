Οι ΥΠΕΞ της Ουκρανίας και της Κίνας συζητούν τις προοπτικές ειρήνης με τη Ρωσία

Ακόμη, ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως συζητήθηκε το σχέδιο του Κιέβου να οργανώσει διεθνή σύνοδο ειρήνης, που έχει συμφωνήσει να φιλοξενήσει η Ελβετία.

Οι δυο άνδρες «συμφώνησαν στην ανάγκη να συνεχιστούν οι επαφές Ουκρανίας-Κίνας σε όλα τα επίπεδα» και να «συνεχίσουν τον διάλογό τους».

Η Κίνα έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία από τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις ενόψει αυτής της συνόδου.

Το κινεζικό ΥΠΕΞ δεν έχει αναφερθεί συγκεκριμένα στη συνάντηση του επικεφαλής του με τον ουκρανό ομόλογό του.

Ωστόσο στη δημόσια παρέμβασή του στη διάσκεψη, επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας τόνισε πως Πεκίνο επιμένει να προωθεί τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών και θέλει να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στην προσπάθεια αποκατάστασης της ειρήνης, ανέφεραν οι υπηρεσίες του στο Πεκίνο.

I met with my Chinese counterpart Wang Yi to discuss bilateral relations, trade, and the need to restore a just and lasting peace in Ukraine.

I informed Foreign Minister Wang Yi about Ukraine’s vision for the upcoming Global Peace Summit in Switzerland.

We agreed on the need… pic.twitter.com/O6ZZOgjUVK