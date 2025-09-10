Quantcast
ΟΗΕ: Αυξήθηκαν κατά 20 εκατομμύρια τα παιδιά στην Αφρική που λαμβάνουν σχολικά γεύματα - Real.gr
20:45, 10/09/2025
Τα τελευταία δύο χρόνια, κυβερνήσεις κρατών της υποσαχάριας Αφρικής προσέφεραν σχολικά γεύματα σε επιπλέον 20 εκατομμύρια παιδιά, αναφέρει σήμερα το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) του ΟΗΕ, υποδηλώνοντας κίνηση απεξάρτησης από την ξένη βοήθεια και μια ισχυρότερη προσήλωση στην παροχή εκπαίδευσης.

Η υποσαχάρια Αφρική κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στην προσφορά σχολικών γευμάτων σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Η Αιθιοπία, η Ρουάντα, η Μαδαγασκάρη και το Τσαντ σίτισαν σχεδόν εξαπλάσιο αριθμό μαθητών την ίδια περίοδο.

«Η επένδυση κυβερνήσεων σε σχολικά γεύματα σηματοδοτεί μια σημαντική κίνηση απεξάρτησης από την ξένη βοήθεια. Αναγνωρίζεται πως η επένδυση στην προσφορά σχολικών γευμάτων είναι στρατηγικής σημασίας για την εκπαίδευση και την υγεία των παιδιών», αναφέρει η έκθεση. Ήταν αχτίδα αισιοδοξίας σε μια ήπειρο που μαστίζεται από τη φτώχεια και τον υποσιτισμό λόγω ενόπλων συγκρούσεων, αυξήσεων στις τιμές των τροφίμων και ακραίων καιρικών φαινομένων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Έκθεση του ΟΗΕ στα τέλη Ιουλίου διαπίστωσε ότι τουλάχιστον ένας στους πέντε Αφρικανούς, 307 εκατομμύρια, υποσιτιζόταν επί χρόνια, κάτι που σημαίνει πως ο υποσιτισμός είναι χειρότερος σε σύγκριση με πριν από δυο δεκαετίες. Προέβλεψε ότι μέχρι το 2030 η Αφρική θα είχε το 60% των πεινασμένων όλου του κόσμου.

Οι φτωχές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με μειωμένη βοήθεια από τα εύπορα κράτη του πλανήτη, με την κυβέρνηση των ΗΠΑ να καταργεί προγράμματα αρωγής και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες να στρέφονται σε αύξηση αμυντικών δαπανών λόγω της ανησυχίας για τη ρωσική επιθετικότητα.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα προειδοποιεί ότι εκατομμύρια παιδιά σε ορισμένες αφρικανικές χώρες – όπως στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στη Σομαλία και στο Νότιο Σουδάν – εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε σχολικά γεύματα, καθώς η υποστήριξη των δωρητών συνεχίζει να μειώνεται.

