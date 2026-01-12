ΟΗΕ: Έκκληση για αυτοσυγκράτηση και σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο Ιράν - Real.gr

Η δήλωση του Γενικού Γραμματέα, Αντόνιο Γκουτέρες, για όσα συμβαίνουν στο Ιράν.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δηλώνει “συγκλονισμένος από τις αναφορές για βία και υπερβολική χρήση βίας από τις ιρανικές αρχές κατά διαδηλωτών σε πολλαπλές τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με αποτέλεσμα δεκάδες θανάτους και πολύ περισσότερους τραυματισμούς τις τελευταίες ημέρες”.

Όλοι οι Ιρανοί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του, “πρέπει να μπορούν να εκφράζουν τα αιτήματά τους ειρηνικά και χωρίς φόβο”.

“Τα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής συνάθροισης, όπως κατοχυρώνονται στο διεθνές δίκαιο, πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά και να προστατεύονται” τονίζει ο κ. Γκουτέρες.

Ο Γενικός Γραμματέας “καλεί τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να απόσχουν από περιττή ή δυσανάλογη χρήση βίας”.

Κάνει επίσης έκκληση για λήψη μέτρων “που θα επιτρέπουν την πρόσβαση στην πληροφόρηση στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των επικοινωνιών”.

ΑΠΕ-ΜΠΕ