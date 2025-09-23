ΟΗΕ: Δείτε το βίντεο την στιγμή που έκλεισε το μικρόφωνο του Ερντογάν ενώ μιλούσε για τη Γάζα - Για «σαμποτάζ» κάνουν λόγο τα τουρκικά ΜΜΕ - Real.gr

Quantcast
ΟΗΕ: Δείτε το βίντεο την στιγμή που έκλεισε το μικρόφωνο του Ερντογάν ενώ μιλούσε για τη Γάζα – Για «σαμποτάζ» κάνουν λόγο τα τουρκικά ΜΜΕ

09:35, 23/09/2025
Την οργή των τουρκικών ΜΜΕ προκάλεσε το γεγονός ότι το μικρόφωνο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκλεισε την ώρα της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, την ώρα που ο Τούρκος πρόεδρος μιλούσε για το παλαιστινιακό και τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στη Γάζα, ο ήχος διακόπηκε.

Αρχικά κάποιοι νόμιζαν ότι επρόκειτο για τεχνικό πρόβλημα, ωστόσο στη συνέχεια τα τουρκικά ΜΜΕ θεώρησαν ότι έγινε σκόπιμα και μιλούσαν για «σαμποτάζ» και «λογοκρισία».

Ο ΟΗΕ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για το θέμα και εξηγούσε ότι στους ομιλητές δόθηκε χρονικό όριο πέντε λεπτών, γι’ αυτό και έκλεισε το μικρόφωνο του Ερντογάν και ότι δεν υπήρχε άλλος λόγος.

