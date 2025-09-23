ΟΗΕ: Δείτε το βίντεο την στιγμή που έκλεισε το μικρόφωνο του Ερντογάν ενώ μιλούσε για τη Γάζα - Για «σαμποτάζ» κάνουν λόγο τα τουρκικά ΜΜΕ - Real.gr

Την οργή των τουρκικών ΜΜΕ προκάλεσε το γεγονός ότι το μικρόφωνο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκλεισε την ώρα της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, την ώρα που ο Τούρκος πρόεδρος μιλούσε για το παλαιστινιακό και τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στη Γάζα, ο ήχος διακόπηκε.

Αρχικά κάποιοι νόμιζαν ότι επρόκειτο για τεχνικό πρόβλημα, ωστόσο στη συνέχεια τα τουρκικά ΜΜΕ θεώρησαν ότι έγινε σκόπιμα και μιλούσαν για «σαμποτάζ» και «λογοκρισία».

After Erdogan accused Israel of genocide from the UN podium, the sound was cut off, and Turkish media claim this is a “deliberate sabotage”. pic.twitter.com/PLlQr5ShEp — Sprinter Express (@SprinterExpres0) September 23, 2025

Ο ΟΗΕ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για το θέμα και εξηγούσε ότι στους ομιλητές δόθηκε χρονικό όριο πέντε λεπτών, γι’ αυτό και έκλεισε το μικρόφωνο του Ερντογάν και ότι δεν υπήρχε άλλος λόγος.