ΟΗΕ - Γάζα: Αποτρόπαιη η περιφορά των σορών των ομήρων - BINTEO - Real.gr

H περιφορά των σορών στην Γάζα είναι αποτρόπαιη και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο ύπατος αρμοστής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Φόλκερ Τουρκ.

Η Χαμάς παρέδωσε σήμερα τα σώματα του μωρού Κφιρ Μπίμπας, του 4χρονου αδερφού του Αριελ, των δύο μικρότερων ομήρων της επίθεσης της 27ης Οκτωβρίου, της μητέρας τους Σίρι και του ομήρου Οντέντ Λίφσιτς κατ’ εφαρμογήν της συμφωνίας εκεχειρίας του περασμένου μήνα.

Η Χαμάς παρέδωσε τις σορούς τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό

«Το διεθνές δίκαιο επιτάσσει ότι οποιαδήποτε παράδοση λειψάνων πρέπει να τηρεί την απαγόρευση της στυγνής, της απάνθρωπης ή της εξευτελιστικής μεταχείρισης και να διασφαλίζει τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των νεκρών και των οικογενειών τους», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο Φόλκερ Τουρκ.

The scenes from Gaza are horrifying.

Palestinians are parading the bodies of Israeli BABIES in coffins, as they blast loud music and celebrate.

What kind of sick society is this?!

— Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) February 20, 2025