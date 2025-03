Λίβανος: Ισραηλινό πλήγμα κατά πυκνοκατοικημένης συνοικίας στη Βηρυτό - Real.gr

Εκκενώνονται νότιες συνοικίες της Βηρυτού.

Πλήγμα κατά συνοικίας της νότιας Βηρυτού πραγματοποίησε ο ισραηλινός στρατός για πρώτη φορά από την εφαρμογή της εκεχειρίας στις 27 Νοεμβρίου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου Ani.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν πυκνοκατοικημένη συνοικία όπου λειτουργούν πολλά σχολεία λίγη ώρα μετά την έκδοση ισραηλινής διαταγής για εκκένωση της ζώνης.

Είχε προηγηθεί η εκτόξευση ρουκετών από το λιβανικό έδαφος κατά του Ισραήλ νωρίς το πρωί. Κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη.

Οι ισραηλινές ενέργειες στη Γάζα, περιλαμβανομένων των αεροπορικών βομβαρδισμών σε κατοικημένες περιοχές όπου έχουν σκοτωθεί άμαχοι, “έχουν χαρακτηριστικά θηριωδίας”, ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

“Υπάρχει μια ανελέητη περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Οι πολεμικές ενέργειες που βλέπουμε έχουν χαρακτηριστικά θηριωδίας”, δήλωσε από τη Γενεύη ο Γενς Λέρκε, ο εκπρόσωπος του OCHA.

Ο ίδιος επισήμανε την επανέναρξη επιθέσεων με ρουκέτες από παλαιστινιακές φατρίες στη Γάζα.

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο – Εκκενώνονται νότιες συνοικίες της Βηρυτού

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε στόχους του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου στον νότιο Λίβανο, απαντώντας στην εκτόξευση δύο ρουκετών από την περιοχή αυτή προς την κατεύθυνση του Ισραήλ.

Οι ισραηλινές δυνάμεις «πλήττουν στόχους των τρομοκρατών της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο στρατός, μερικές ώρες μετά την εκτόξευση πυρών ρουκετών, τα οποία ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δεσμεύθηκε να ανταποδώσει «με σφοδρότητα».

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι δεν προέρχονται από αυτήν τα πυρά ρουκετών που έθεσαν στο στόχαστρο έναν συνοριακό οικισμό στο βόρειο Ισραήλ σήμερα το πρωί, τα οποία το Ισραήλ υποσχέθηκε ότι θα ανταποδώσει με σφοδρότητα.

A large exodus of residents from the Hadath area in the Beirut suburbs, which was warned by the Israeli 🇮🇱 army to evacuated ASAP before they will bomb the area in Lebanon’s 🇱🇧 capital

Heavy gunfire in the southern suburb as residents are urged to evacuate immediately following… pic.twitter.com/VXnIoTe83O

— Saad Abedine (@SaadAbedine) March 28, 2025