Ο Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς» - Real.gr

Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα μιλήσει αύριο (23/9) στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά «ανταμοιβή για τη Χαμάς», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο Τραμπ θα μιλήσει αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για αυτήν την απόφαση που έλαβαν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, για να τις πληροφορήσει ότι αυτά είναι «απλώς λόγια και όχι συγκεκριμένες ενέργειες».

Επίσης, στην αυριανή ομιλία του θα επιτεθεί στους «οργανισμούς που στηρίζουν την παγκοσμιοποίηση» και «υπονομεύουν την παγκόσμια τάξη», ανέφερε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ θα έχει διμερείς επαφές με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τους ηγέτες της Ουκρανίας, τη Αργεντινής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε η Κάρολαϊν Λέβιτ. Ξεχωριστά, θα συμμετάσχει σε μια σύνοδο με τους ηγέτες πολλών μουσουλμανικών χωρών, όπως του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Ινδονησίας, της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ