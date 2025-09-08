ΟΗΕ: Η προπαγάνδα υπέρ του πολέμου είναι πανταχού παρούσα - Real.gr

Η προπαγάνδα υπέρ του πολέμου είναι «πανταχού παρούσα» στον κόσμο, τόνισε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του Ανθρώπου, εκφράζοντας την ανησυχία του γι’ αυτό τον «εγκωμιασμό της βίας» που συνοδεύεται από μια «ανησυχητική διάβρωση του διεθνούς δικαίου».

«Το δίκαιο αυτό είναι το θεμέλιο της ειρήνης, της παγκόσμιας τάξης μας και της καθημερινής ζωής μας, από τους κανόνες του εμπορίου μέχρι το Ίντερνετ, περνώντας από τα θεμελιώδη δικαιώματά μας», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ ενώπιον του Συμβουλίου του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

«Όμως κυβερνήσεις το περιφρονούν και αποδεσμεύονται απ’ αυτό», πρόσθεσε.

Ο Ύπατος Αρμοστής τόνισε πως «η προπαγάνδα του πολέμου είναι πανταχού παρούσα» και επισήμανε τις «στρατιωτικές παρελάσεις», λίγες ημέρες μετά την τεράστια στρατιωτική παρέλαση που οργανώθηκε από την Κίνα στην πλατεία Τιενανμέν, παρουσία ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων οι ηγέτες της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας Βλαντίμιρ Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν.

Στις 15 Ιουνίου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επίσης οργανώσει στην Ουάσινγκτον για τα 79α γενέθλιά του τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που ονειρευόταν. Μια επίδειξη δύναμης ασυνήθιστη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η τελευταία μεγάλη στρατιωτική παρέλαση είχε πραγματοποιηθεί το 1991, μετά τον πόλεμο του Κόλπου.

«Δυστυχώς δεν υπάρχουν ούτε παρελάσεις για την Ειρήνη ούτε υπουργεία Ειρήνης», εξέφρασε τη λύπη του ο Τουρκ, υπαινισσόμενος την πρόσφατη απόφαση του αμερικανού προέδρου να μετονομάσει το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας σε «υπουργείο Πολέμου».

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε την Παρασκευή ότι με την κίνησή του αυτή θέλει να στείλει στον υπόλοιπο κόσμο ένα «μήνυμα νίκης» και «ισχύος».

«Παντού στον κόσμο, οι καθιερωμένοι από παλιά κανόνες του πολέμου κατακερματίζονται», εξέφρασε επίσης την ανησυχία του ο Τουρκ.

«Η παγκόσμια και περιφερειακή συνεργασία, η οποία είχε επιμελώς εξυφανθεί στη διάρκεια δεκαετιών για το κοινό καλό, σταδιακά εξασθενεί» και «ορισμένα κράτη φαίνονται να επεκτείνουν την προσωπική εξουσία του ηγέτη τους», πρόσθεσε.

«Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στις ξεπερασμένες αντιλήψεις και προσεγγίσεις που οδήγησαν στους δύο παγκόσμιους πολέμους και στο Ολοκαύτωμα», προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.