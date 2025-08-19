ΟΗΕ: Καταγγέλλει τη διεθνή απάθεια μπροστά σε ένα νέο ρεκόρ φόνων εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις - Real.gr

Τριακόσιοι ογδόντα τρεις εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, αριθμός ρεκόρ, έχασαν τη ζωή τους το 2024, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ χαρακτηρίζοντας τον αριθμό αυτό και την ατιμωρησία που τον συνοδεύει «σκανδαλώδη έκφραση» της διεθνούς απάθειας.

Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 31% σε σχέση με εκείνον του 2023 -που αποτελούσε ήδη ένα θλιβερό ρεκόρ-, εξηγούν τα Ηνωμένα Έθνη με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπιστικής Αρωγής. «Τροφοδοτείται από τις αδιάκοπες συγκρούσεις στη Γάζα, όπου σκοτώθηκαν 181 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, και στο Σουδάν, όπου 60 έχασαν τη ζωή τους».

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 2024 οι περισσότεροι από τους φόνους αυτούς διαπράχθηκαν από κρατικούς δράστες και οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι τοπικοί εργαζόμενοι, οι οποίοι δέχθηκαν επίθεση είτε στη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους είτε στο σπίτι τους.

Επίσης τουλάχιστον 308 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις τραυματίσθηκαν πέρυσι, 125 απήχθησαν και 45 τέθηκαν υπό κράτηση.

«Ακόμα και μία μόνο επίθεση εναντίον συναδέλφου ανθρωπιστικής οργάνωσης είναι επίθεση εναντίον όλων ημών και εναντίον αυτών που υπηρετούμε», δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις Τομ Φλέτσερ. «Οι επιθέσεις αυτής της έκτασης, με μηδενικές κυρώσεις, είναι η σκανδαλώδης έκφραση της διεθνούς αδράνειας και απάθειας».

«Ως ανθρωπιστική κοινότητα ζητούμε -και πάλι- απ’ αυτούς που έχουν εξουσία και επιρροή να δράσουν για την ανθρωπιά, να προστατεύουν τους αμάχους και τους εργαζόμενους στις ανθρωπιστικές οργανώσεις και να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη τους δράστες» βιαιοτήτων εναντίον τους, πρόσθεσε.

Προσωρινά στοιχεία στη βάση δεδομένων Aid Worker Security δείχνουν ότι, στις 14 Αυγούστου, 265 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις είχαν ήδη σκοτωθεί από την αρχή του 2025.

Ο ΟΗΕ υπενθυμίζει ότι οι επιθέσεις εναντίον των εργαζομένων ή των επιχειρήσεων των ανθρωπιστικών οργανώσεων αποτελούν παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και υπονομεύουν τις σανίδες σωτηρίας από τις οποίες εξαρτώνται εκατομμύρια άνθρωποι παγιδευμένοι σε ζώνες πολέμου ή καταστροφών.

«Οι βιαιότητες εναντίον των εργαζομένων ανθρωπιστικών οργανώσεων δεν είναι αναπόφευκτες. Πρέπει να σταματήσουν», τόνισε ο Φλέτσερ, ο οποίος είναι επίσης Συντονιστής της Άμεσης Αρωγής του ΟΗΕ.

Παράλληλα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε πως κατέγραψε περισσότερες από 800 επιθέσεις με στόχο υπηρεσίες περίθαλψης σε 16 εδάφη, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.100 επαγγελματίες του ιατρικού τομέα και ασθενείς.

«Κάθε επίθεση προκαλεί μόνιμες ζημιές, στερεί ολόκληρες κοινότητες από ζωτικής σημασίας φροντίδες όταν τις έχουν περισσότερο ανάγκη, θέτει σε κίνδυνο αυτούς που παρέχουν αυτές τις φροντίδες και εξασθενεί ήδη αποκαμωμένα συστήματα υγείας», υπογραμμίζει ο ΠΟΥ.

Στις 19 Αυγούστου, η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπιστικής Αρωγής σηματοδοτεί την επέτειο της τζιχαντιστικής επίθεσης, το 2003, εναντίον του γενικού επιτελείου του ΟΗΕ στη Βαγδάτη, που στοίχισε τη ζωή σε 22 εργαζομένους των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ των οποίων ο ειδικός απεσταλμένος στο Ιράκ Σέρτζιο Βιέιρα ντε Μέλο, ενώ περίπου 150 άλλοι είχαν τραυματισθεί.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP