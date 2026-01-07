ΟΗΕ: Καταγγέλλει το ισραηλινό «απαρτχάιντ» εις βάρος των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη - Real.gr

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατήγγειλε σήμερα ότι το Ισραήλ εντείνει τις διακρίσεις και τον φυλετικό διαχωρισμό εις βάρος των Παλαιστίνιων στη Δυτική Όχθη, με την κατάσταση να μοιάζει με «ένα σύστημα απαρτχάιντ».

Σε νέα της έκθεση η Ύπατη Αρμοστεία αναφέρει ότι «οι συστηματικές διακρίσεις» εις βάρος των Παλαιστινίων στο σύνολο των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών «επιδεινώθηκε ριζικά» τα τελευταία χρόνια.

«Παρακολουθούμε έναν συστηματικό στραγγαλισμό των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη», κατήγγειλε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ σε ανακοίνωσή του που συνοδεύει την έκθεση.

Ο Τουρκ εκτίμησε ότι η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε «μια ιδιαίτερα σοβαρή μορφή διακρίσεων και φυλετικού διαχωρισμού που μοιάζει με το είδος του συστήματος απαρτχάιντ που έχουμε ήδη γνωρίσει».

Είτε πρόκειται για την πρόσβαση στο νερό, στα σχολεία ή ακόμη και τα νοσοκομεία, είτε για τη δυνατότητα να μπορούν να επισκεφθούν συγγενείς ή να πάνε για τη συγκομιδή των ελιών, «κάθε πτυχή της ζωής των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη ελέγχεται και περιορίζεται από τους μεροληπτικούς νόμους, πολιτικές και πρακτικές του Ισραήλ», κατήγγειλε ο ίδιος.

Ανεξάρτητοι ειδικοί του ΟΗΕ έχουν ήδη χαρακτηρίσει την κατάσταση στις κατεχόμενες παλαιστινιακές περιοχές «απαρτχάιντ», αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί τον όρο η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Βία των εποίκων

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι οι ισραηλινές αρχές έχουν υιοθετήσει «δύο ξεχωριστά καθεστώτα νόμων και πολιτικών για τους Ισραηλινούς εποίκους και τους Παλαιστίνιους που ζουν στη Δυτική Όχθη, γεγονός που οδηγεί στην άνιση αντιμετώπισή τους σε πολλά κρίσιμα ζητήματα».

«Οι Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να υφίστανται μαζικές κατασχέσεις γαιών και στέρηση της πρόσβασης σε πόρους», αποκαλύπτει η έκθεση, επισημαίνοντας ότι αυτή η κατάσταση οδηγεί κυρίως «στην αποστέρηση της γης και των σπιτιών τους».

Ο Τουρκ ζητεί από το Ισραήλ να «καταργήσει όλους τους νόμους, τις πολιτικές και τις πρακτικές που διαιωνίζουν τις συστηματικές διακρίσεις εις βάρος των Παλαιστινίων που βασίζεται στη φυλή, τη θρησκεία ή την εθνοτική καταγωγή».

Οι διακρίσεις αυτές επιδεινώνονται από την εντατικοποίηση της βίας των εποίκων, σε πολλές περιπτώσεις με «τη συγκατάθεση, τη στήριξη και τη συμμετοχή των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας», σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία.

Το Ισραήλ έχει υπό την κατοχή του τη Δυτική Όχθη από το 1967. Εκτός της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, την οποία κατέχει και έχει προσαρτήσει το Ισραήλ, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη που θεωρούνται παράνομοι από τον ΟΗΕ με βάση το διεθνές δίκαιο ανάμεσα σε 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 η βία των εποίκων, κυρίως αυτών που έχουν εγκατασταθεί σε παράνομους ακόμη και βάσει των ισραηλινών νόμων οικισμούς, έχει αυξηθεί, ενώ έχουν ενταθεί και οι επιθέσεις τους εναντίον των τοπικών κοινοτήτων.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας οι ισραηλινές δυνάμεις και Ισραηλινοί έποικοι έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1.000 Παλαιστίνιους – μαχητές αλλά και αμάχους– στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίστηκε στα επίσημα ισραηλινά στοιχεία. Την ίδια περίοδο στο έδαφος αυτό σκοτώθηκαν 44 Ισραηλινοί –στρατιώτες και άμαχοι.

«Σχεδόν πλήρης ατιμωρησία»

Μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα οι ισραηλινές αρχές έχουν επίσης «αυξήσει τη χρήση της παράνομης βίας, των αυθαίρετων κρατήσεων και των βασανιστηρίων», τονίζει η έκθεση.

Καταγγέλλει εξάλλου «την πρωτοφανή επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στη Δυτική Όχθη, κάνοντας λόγο για ενίσχυση «της καταστολής της κοινωνίας των πολιτών» και για «υπερβολικούς περιορισμούς στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης».

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης τη γρήγορη εξάπλωση των ισραηλινών οικισμών, την ώρα που οι Παλαιστίνιοι σκοτώνονται «με σχεδόν πλήρη ατιμωρησία».

Για τους περισσότερους από 1.500 Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν από τις αρχές του 2017 ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 στη Δυτική Όχθη οι ισραηλινές αρχές έχουν ξεκινήσει μόλις 112 έρευνες, οι οποίες έχουν καταλήξει μόνο σε μία καταδίκη, σημειώνει η έκθεση.

Οι συντάκτες της έκθεσης εντόπισαν «εύλογους λόγους να πιστεύει κανείς ότι αυτός (…) ο διαχωρισμός και αυτή η υποταγή προορίζονται να είναι μόνιμοι», με στόχο τη διατήρηση ενός συστήματος «καταπίεσης» και «κυριαρχίας επί των Παλαιστινίων».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP