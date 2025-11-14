ΟΗΕ: Κοινή Δήλωση για το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για τη Γάζα - Real.gr

Quantcast
ΟΗΕ: Κοινή Δήλωση για το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για τη Γάζα
ΟΗΕ: Κοινή Δήλωση για το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για τη Γάζα

23:59, 14/11/2025
ΟΗΕ: Κοινή Δήλωση για το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για τη Γάζα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στον ΟΗΕ “οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Ιορδανία και η Τουρκία εκφράζουν την κοινή τους υποστήριξη προς το υπό εξέταση Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο συντάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατόπιν διαβουλεύσεων και σε συνεργασία με τα μέλη του Συμβουλίου και εταίρους της περιοχής”.

“Το ιστορικό Ολοκληρωμένο Σχέδιο για τον Τερματισμό της Σύγκρουσης στη Γάζα, που ανακοινώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, υποστηρίζεται από το ψήφισμα και χαιρετίζεται και επικυρώνεται στο Σαρμ Ελ Σέιχ” αναφέρει η ανακοίνωση.

Εκδίδουμε τη δήλωση αυτή, αναφέρει η αμερικανική Αντιπροσωπεία, ως τα Κράτη Μέλη που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου για να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία, η οποία προσφέρει έναν δρόμο προς την αυτοδιάθεση των Παλαιστινίων και την κρατική υπόσταση της Παλαιστίνης.

“Τονίζουμε ότι πρόκειται για μια ειλικρινή προσπάθεια, και ότι το Σχέδιο παρέχει έναν ρεαλιστικό δρόμο προς την ειρήνη και τη σταθερότητα — όχι μόνο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Αναμένουμε με προσδοκία την ταχεία έγκριση του ψηφίσματος” τονίζεται στην ανακοίνωση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

