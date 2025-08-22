ΟΗΕ: Λιμός έχει πλήξει τη Γάζα, ο πρώτος στη Μέση Ανατολή - Η αντίδραση του Ισραήλ - Real.gr

Ο ΟΗΕ κήρυξε σήμερα επισήμως κατάσταση λιμού στη Γάζα. Eίναι ο πρώτος που πλήττει τη Μέση Ανατολή, μετά την προειδοποίηση των εμπειρογνωμόνων του ότι πάνω από 500.000 άνθρωποι βρίσκονται σε «καταστροφική» κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο λιμός στη Γάζα «θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί» χωρίς «τη συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ», κατήγγειλε από τη Γενεύη ο υπεύθυνος συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ. «Ο λιμός αυτός θα πρέπει να μας στοιχειώνει όλους», τόνισε.

Ο ΟΗΕ προκάλεσε άμεσα την έντονη αντίδραση του Ισραήλ, το οποίο κατήγγειλε μια «μεροληπτική» ανακοίνωση «που στηρίζεται στα ψέματα της Χαμάς». «Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα», σημείωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Μετά τις προειδοποιήσεις του επί μήνες κατά ενός λιμού στον παλαιστινιακό θύλακα που μαστίζεται από τον πόλεμο, η Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), οργανισμός του ΟΗΕ που εδρεύει στη Ρώμη, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει λιμός στην περιοχή της Γάζας (Πόλη της Γάζας) και ότι αυτός αναμένεται να εξαπλωθεί στις περιοχές της Ντέιρ αλ Μπάλαχ και της Χαν Γιουνίς ως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η περιοχή της Γάζας αντιπροσωπεύει περίπου το 20% της Λωρίδας της Γάζας σε επιφάνεια. Αν σε αυτήν προστεθούν αυτές της Χαν Γιουνίς (29,5%) και της Ντέιρ αλ Μπάλαχ (16%), φτάνουμε στο 65,5%, δηλαδή περίπου στα δύο τρίτα της συνολικής επιφάνειας της Λωρίδας της Γάζας, φτωχό έδαφος έκτασης 365 τετραγωνικών χιλιομέτρων όπου συνωστίζονται πάνω από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΟΗΕ, πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι στη Γάζα αντιμετωπίζουν «καταστροφικές» συνθήκες, δηλαδή βρίσκονται στην υψηλότερη βαθμίδα επισιτιστικής κρίσης, που χαρακτηρίζεται από τον λιμό και τον θάνατο.

Ο αριθμός αυτός, ο οποίος βασίζεται σε πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί ως τις 15 Αυγούστου, αναμένεται να αυξηθεί σε σχεδόν 641.000 ως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την IPC, λιμός υπάρχει όταν συγκλίνουν τρία στοιχεία: τουλάχιστον το 20% των νοικοκυριών (ένα στα πέντε) υποχρεώνεται να αντιμετωπίσει ακραία έλλειψη τροφής, τουλάχιστον το 30% των παιδιών κάτω των 5 ετών (ένα στα τρία) υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό και τουλάχιστον δύο άνθρωποι στους 10.000 πεθαίνουν από πείνα καθημερινά.

Η κατάσταση αυτή είναι το αποτέλεσμα της κλιμάκωσης της σύγκρουσης τους τελευταίους μήνες, η οποία οδήγησε σε μαζικούς εκτοπισμούς πληθυσμού, σε συνδυασμό με περιορισμένη πρόσβαση σε επισιτιστικές προμήθειες που προκλήθηκαν από το Ισραήλ.

Στις αρχές Μαρτίου, το Ισραήλ απαγόρευσε τελείως την είσοδο βοήθειας στη Γάζα, προτού εγκρίνει στα τέλη Μαΐου την μεταφορά πολύ περιορισμένων ποσοτήτων, προκαλώντας σοβαρές ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και καυσίμων.

Το Ισραήλ, το οποίο ελέγχει κάθε πρόσβαση στη Γάζα, κατηγορεί τη Χαμάς ότι λεηλατεί τη βοήθεια, κάτι το οποίο αρνείται το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις ότι δεν την διανέμουν. Ωστόσο αυτές δηλώνουν ότι το Ισραήλ επιβάλλει υπερβολικούς περιορισμούς και κρίνουν πολύ επικίνδυνο να διανείμουν τη βοήθεια εν μέσω πολέμου.

Στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 της Χαμάς στο Ισραήλ έχασαν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίχθηκε σε επίσημα στοιχεία.

Στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν χάσει τη ζωή τους 62.192 άνθρωποι στη Γάζα, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, τα οποία κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP