ΟΗΕ: Ο Γ.Γ. Γκουτέρες ζητεί άμεση εκεχειρία μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν - Real.gr

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ζήτησε σήμερα «άμεση παύση των εχθροπραξιών» μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν, μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης που προκλήθηκε από αφγανική επίθεση στα σύνορα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του.

Ο Στεφάν Ντουζαρίκ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο γενικός γραμματέας ανησυχεί για την ένταση της βίας και τις συνέπειές της στον άμαχο πληθυσμό. Τόνισε ότι η διένεξη πρέπει να επιλυθεί με διπλωματικά μέσα και επισήμανε τις σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες στο Αφγανιστάν, όπου περίπου 22 εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από βοήθεια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ