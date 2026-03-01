Quantcast
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για «σοβαρή απειλή» μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν - Real.gr
real player

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για «σοβαρή απειλή» μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν

00:00, 01/03/2026
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για «σοβαρή απειλή» μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν

"Το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει πάντοτε να γίνονται σεβαστά" δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Aσφαλείας που συνεδρίασε μετά τις κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, καθώς και για τις ανταποδοτικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Ισραήλ και βάσεων των ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής.

Παραθέτοντας απόσπασμα από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Γκουτέρες δήλωσε ότι “όλα τα Μέλη οφείλουν να απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους”.

“Η στρατιωτική δράση ενέχει τον κίνδυνο να πυροδοτήσει μια αλυσίδα γεγονότων που κανείς δεν μπορεί να ελέγξει στην πιο ασταθή περιοχή του κόσμου”, υπογράμμισε.

Καταδίκασε τα μαζικά στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν – καθώς και τις επακόλουθες επιθέσεις του Ιράν, οι οποίες παραβίασαν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν, του Ιράκ, της Ιορδανίας, του Κουβέιτ, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

“Βιώνουμε μια σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια”, προειδοποίησε.

Ο κ. Γκουτέρες τόνισε “δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική λύση πέραν της ειρηνικής διευθέτησης των διεθνών διαφορών”.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

«Η ειρήνη να είναι μαζί του»: Το μήνυμα στον λογαριασμό του Χαμενεΐ στο «Χ»

«Η ειρήνη να είναι μαζί του»: Το μήνυμα στον λογαριασμό του Χαμενεΐ στο «Χ»

02:08 01/03
Μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας - Μετά τις απειλές από το Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής εγκατάστασης

Μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας - Μετά τις απειλές από το Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής εγκατάστασης

01:24 01/03
Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ καταγγέλλει ότι πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ καταγγέλλει ότι πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ

00:58 01/03
Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Ιράν – Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση και η ασφάλεια του Ορμούζ

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Ιράν – Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση και η ασφάλεια του Ορμούζ

00:42 01/03
Eλλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ για Μ. Ανατολή: «Η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή - Πραγματικός ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης - Η αυτοσυγκράτηση είναι επιτακτική»

Eλλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ για Μ. Ανατολή: «Η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή - Πραγματικός ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης - Η αυτοσυγκράτηση είναι επιτακτική»

00:23 01/03
ΚΚΕ: Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων

ΚΚΕ: Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων

00:03 01/03
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για «σοβαρή απειλή» μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για «σοβαρή απειλή» μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν

00:00 01/03
Κωνσταντίνος Βασάλος: «Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

Κωνσταντίνος Βασάλος: «Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

23:55 28/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved