Quantcast
ΟΗΕ: Ο ΓΓ Γκουτέρες καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις κατά των ουκρανικών πολιτικών υποδομών - Real.gr
real player

ΟΗΕ: Ο ΓΓ Γκουτέρες καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις κατά των ουκρανικών πολιτικών υποδομών

02:00, 10/01/2026
ΟΗΕ: Ο ΓΓ Γκουτέρες καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις κατά των ουκρανικών πολιτικών υποδομών

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε σήμερα τις ρωσικές επιθέσεις "κατά των ουκρανικών πολιτικών υποδομών", σε ανακοίνωση του εκπροσώπου του, μετά τα μαζικά πλήγματα που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και τις μισές πολυκατοικίες του Κιέβου χωρίς θέρμανση.

“Ο γενικός γραμματέας καταδικάζει απερίφραστα τις στοχευμένες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Ρωσική Ομοσπονδία κατά ουκρανικών πολιτικών υποδομών”, τονίζεται στην ανακοίνωση. “Οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Όπου κι αν συμβαίνουν, είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως”, τονίζεται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ο Τραμπ πιέζει πετρελαϊκούς κολοσσούς να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα, διαβεβαιώνοντας πως θα είναι απολύτως ασφαλείς

Ο Τραμπ πιέζει πετρελαϊκούς κολοσσούς να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα, διαβεβαιώνοντας πως θα είναι απολύτως ασφαλείς

03:30 10/01
Βενεζουέλα: Η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες θα αντιταχθεί μέσω διπλωματικών οδών στην επιθετικότητα των ΗΠΑ

Βενεζουέλα: Η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες θα αντιταχθεί μέσω διπλωματικών οδών στην επιθετικότητα των ΗΠΑ

03:00 10/01
Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς καταδικάζουν τη δολοφονία διαδηλωτών στο Ιράν και καλούν σε αυτοσυγκράτηση

Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς καταδικάζουν τη δολοφονία διαδηλωτών στο Ιράν και καλούν σε αυτοσυγκράτηση

02:30 10/01
ΟΗΕ: Ο ΓΓ Γκουτέρες καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις κατά των ουκρανικών πολιτικών υποδομών

ΟΗΕ: Ο ΓΓ Γκουτέρες καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις κατά των ουκρανικών πολιτικών υποδομών

02:00 10/01
Ουκρανία: Το μισό Κίεβο δεν έχει θέρμανση, ο δήμαρχος προτρέπει όσους κατοίκους μπορούν, να φύγουν

Ουκρανία: Το μισό Κίεβο δεν έχει θέρμανση, ο δήμαρχος προτρέπει όσους κατοίκους μπορούν, να φύγουν

01:30 10/01
Τραμπ: Το Ιράν έχει μεγάλα προβλήματα, θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά εκεί που πονάει

Τραμπ: Το Ιράν έχει μεγάλα προβλήματα, θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά εκεί που πονάει

01:00 10/01
ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο

ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο

00:30 10/01
Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ προχώρησαν στη σύλληψη δεξαμενοπλοίου που αναχώρησε από τη Βενεζουέλα χωρίς έγκριση

Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ προχώρησαν στη σύλληψη δεξαμενοπλοίου που αναχώρησε από τη Βενεζουέλα χωρίς έγκριση

23:59 09/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved