ΟΗΕ: Παιδί ένας στους πέντε Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη το 2025 - Σε επίπεδο ρεκόρ οι επιθέσεις τον Οκτώβριο - Real.gr

Τουλάχιστον 264 επιθέσεις διαπράχθηκαν από εβραίους εποίκους εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη τον Οκτώβριο, αριθμός ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος σε μηνιαία βάση αφότου τα Ηνωμένα Έθνη άρχισαν να τηρούν συστηματικά δεδομένα για συμβάντα αυτής της φύσης, το 2006, ανακοίνωσε ο διεθνής οργανισμός.

Σε δελτίο Τύπου με το οποίο προειδοποιεί εναντίον της απότομης αύξησης της βίας, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ σημείωσε πως οι επιθέσεις, που προκάλεσαν θύματα και ζημιές σε περιουσίες, ήταν κατά μέσον όρο οκτώ την ημέρα.

«Από το 2006, το OCHA έχει καταγράψει πάνω από 9.600 τέτοιες επιθέσεις. Περίπου 1.500 από αυτές διαπράχθηκαν μόνο φέτος, με άλλα λόγια χονδρικά το 15% του συνόλου», ανέφερε η υπηρεσία του οργανισμού σε χωριστή ανακοίνωσή της.

Η κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου ζουν κάπου 2,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, βρίσκεται στην καρδιά των σχεδίων για το μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, όμως η μια κυβέρνηση του Ισραήλ μετά την άλλη επεκτείνει τους ισραηλινούς οικισμούς με ταχύτητα τις τελευταίες δεκαετίες, κατατεμαχίζοντας την περιοχή.

Ο ΟΗΕ, οι Παλαιστίνιοι και οι περισσότερες χώρες σε διεθνές επίπεδο θεωρούν παράνομους τους οικισμούς με βάση το διεθνές δίκαιο. Το Ισραήλ διαφωνεί. Πάνω από μισό εκατομμύριο ισραηλινοί έποικοι ζουν στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με δεδομένα επιβεβαιωμένα από το OCHA, ως την Τετάρτη είχαν σκοτωθεί από ισραηλινές δυνάμεις 42 παιδιά στη Δυτική Όχθη μέχρι στιγμής φέτος.

«Αυτό σημαίνει πως ο ένας στους πέντε Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη το 2025 ήταν παιδί», πρόσθεσε η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών.

Η μόνιμη αντιπροσωπεία του Ισραήλ στον ΟΗΕ δεν απάντησε όταν της ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Οι επιθέσεις στη Δυτική Όχθη καταγράφτηκαν παρά την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας που κλείστηκε με μεσολάβηση των ΗΠΑ ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς κι έχει τεθεί σε εφαρμογή από τη 10η Οκτωβρίου.