ΟΗΕ: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα - Τι αναφέρει έκθεση ερευνητών - Real.gr

Εκθεση στην οποία συμπεραίνουν πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα, έδωσαν στη δημοσιότητα ερευνητές του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, η έκθεση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ αναφέρει ότι υπάρχει εύλογη βάση για να εξαχθεί το συμπέρασμα πως τέσσερις από τις πέντε γενοκτονικές πράξεις που ορίζονται από το διεθνές δίκαιο, έχουν διαπραχθεί από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς το 2023.

Αυτές είναι:

η δολοφονία μελών μιας ομάδας,

η πρόκληση σοβαρής σωματικής και ψυχικής βλάβης,

η σκόπιμη πρόκληση συνθηκών που αποσκοπούν στην καταστροφή της ομάδας,

η αποτροπή γεννήσεων.

Επίσης, όπως αναφέρει το BBC, οι ερευνητές του ΟΗΕ, αναλύοντας δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων (μεταξύ αυτών και του πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου), επισημαίνουν ότι «υποκινούν τη διάπραξη γενοκτονίας».

Άμεση ήταν η απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, που απέρριψε κατηγορηματικά την έκθεση, χαρακτηρίζοντάς την «παραποιημένη και ψευδή».

Εκπρόσωπος του ισραηλινού ΥΠΕΞ κατηγόρησε τους τρεις εμπειρογνώμονες της επιτροπής ότι λειτουργούν ως «αντιπρόσωποι της Χαμάς» και βασίζονται «εξ ολοκλήρου σε ψευδείς ισχυρισμούς της Χαμάς», που «έχουν ήδη αποδειχθεί εντελώς ψευδείς».

«Σε πλήρη αντίθεση με τα ψέματα της έκθεσης, η Χαμάς είναι αυτή που επιχείρησε γενοκτονία στο Ισραήλ – δολοφονώντας 1.200 άτομα, βιάζοντας γυναίκες, καίγοντας οικογένειες ζωντανές και δηλώνοντας ανοιχτά τον στόχο της να σκοτώσει κάθε Εβραίο», πρόσθεσαν.

Σημειώνεται πως από τις σφοδρές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 64.905 άτομα και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει επίσης εκτοπιστεί επανειλημμένα.

Εκτιμάται επίσης πως πάνω από το 90% των σπιτιών έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί. Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής έχουν καταρρεύσει, ενώ εμπειρογνώμονες σε θέματα επισιτιστικής ασφάλειας που υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ, έχουν κηρύξει λιμό στην πόλη της Γάζας.

Η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη συστάθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2021 με σκοπό τη διερεύνηση όλων των φερόμενων παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σημειώνεται πως πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων είναι η Νάβι Πιλάι, πρώην επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τη Νότια Αφρική, η οποία διετέλεσε πρόεδρος του διεθνούς δικαστηρίου για τη γενοκτονία στη Ρουάντα.

«Η Γάζα καίγεται»

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς τόνισε σήμερα την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να συνεχίσει την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τους σφοδρούς νυχτερινούς βομβαρδισμούς του στρατού της χώρας του στην πόλη της Γάζας και περίχωρά της.

«Η Γάζα καίγεται. Ο στρατός πλήττει με ατσάλινη γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές και οι στρατιώτες μας μάχονται γενναία για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς», ανέφερε ο υπουργός μέσω X.

«Δεν θα υποχωρήσουμε παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί η αποστολή», πρόσθεσε ο κ. Κατς.

O στρατός του Ισραήλ άρχισε τη χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, αναφέρουν διεθνή μέσα.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post τα άρματα μάχης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων έχουν εισέλθει στην καρδιά της πόλης.

Η πόλη της Γάζας συνταράσσεται από σφοδρούς και συνεχείς βομβαρδισμούς τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, είπαν αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο, μερικές ώρες μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στην Ιερουσαλήμ που έκανε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για να εκφράσει την «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

«Γίνονται μαζικοί κι ασταμάτητοι βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας κι ο κίνδυνος δεν σταματά να αυξάνεται», είπε στο AFP ο Άχμεντ Γαζάλ, κάτοικος της μεγαλύτερης πόλης του θυλάκου.

The Israeli military has struck and destroyed a residential tower block in Gaza City – said to be the tallest building in the Gaza Strip. Israel said the building was being used to hide “terrorist infrastructure”. Latest world news: https://t.co/wB3vdQsaky pic.twitter.com/9fDyHP5Ykr — Sky News (@SkyNews) September 15, 2025

Ο 25χρονος μίλησε για «έκρηξη που έσεισε τη γη στη συνοικία» όπου ζει λίγο μετά τις 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). «Έτρεξα στον δρόμο, στο σημείο που βομβαρδίστηκε», όπου «τρία διαμερίσματα» πολυκατοικίας «ισοπεδώθηκαν εντελώς» και «υπήρχαν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, ακούγονταν οι κραυγές τους», περιέγραψε.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ τόνισε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι βομβαρδισμοί (συνεχίζονται) εντατικά σε όλη την πόλη» της Γάζας και «οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών (συνεχίζουν) να αυξάνονται».

Κατήγγειλε «μεγάλη σφαγή», κάνοντας λόγο για «νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολυκατοικία κοντά στην πλατεία Ας Σάουα στην πόλη της Γάζας».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Ρούμπιο αναμένεται σήμερα στη Ντόχα, αφού υποσχέθηκε χθες στο Ισραήλ «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στο Ισραήλ στις επιχειρήσεις του για να εξαλείψει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

השעה 3:00 עינב צנגאוקר, מישל אילוז, ענת אנגרסט, אופיר ברסלבסקי ועוד משפחות הביאו שמיכות ושקי שינה – כי המשטרה לא מאפשרת לבנות אוהלים בשטח – ומתכוונות לעשות פה את הלילה ואולי גם את הימים הקרובים. עינב אומרת שהם לא מתכוונים לעזוב את הכביש pic.twitter.com/PILWqyqBYw — Bar Peleg (@bar_peleg) September 16, 2025

Ρούμπιο: Η Χαμάς έχει ένα «πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας» για να δεχθεί μια συμφωνία

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε σήμερα ότι η Χαμάς δεν διαθέτει παρά μερικές ημέρες για να δεχθεί μια κατάπαυση του πυρός, ενώ το Ισραήλ εξαπέλυσε ιδιαιτέρως ισχυρά πλήγματα επί της πόλης της Γάζας.

«Οι Ισραηλινοί άρχισαν να διεξάγουν επιχειρήσεις εκεί πέρα. Πιστεύουμε συνεπώς ότι έχουμε ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας για να μπορέσει να συναφθεί μια συμφωνία» με το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους.

«Δεν έχουμε πια μήνες», αλλά «πιθανόν μερικές ημέρες και ίσως μερικές εβδομάδες», δήλωσε ο Ρούμπιο αναχωρώντας από το Ισραήλ για το Κατάρ.

«Η υπ’ αριθμόν ένα επιλογή μας είναι αυτό να τελειώσει με μια διευθέτηση έπειτα από διαπραγμάτευση στην οποία η Χαμάς να δηλώσει: ‘Θα αποστρατιωτικοποιηθούμε, δεν θα αποτελούμε πια απειλή’», τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

«Μερικές φορές, όταν έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα αγρίων όπως η Χαμάς, αυτό δεν είναι δυνατό, αλλά ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να συμβεί», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Σύμφωνα εξάλλου με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, το Κατάρ είναι η μόνη χώρα ικανή να διαδραματίσει το ρόλο του μεσολαβητή για τη Γάζα, παρά το ισραηλινό πλήγμα με στόχο ηγέτες της Χαμάς στο εμιράτο.

«Προφανώς οφείλουν να αποφασίσουν αν θέλουν να το κάνουν ή όχι μετά την περασμένη εβδομάδα, αλλά θέλουμε να ξέρουν ότι, αν υπάρχει μια χώρα στον κόσμο που θα μπορούσε να βοηθήσει να μπει τέλος σ’ αυτό με διαπραγμάτευση, αυτή είναι το Κατάρ», δήλωσε ο Ρούμπιο.