ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε τα πλήγματα στο Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ - Real.gr
23:10, 11/09/2025
Στο ανακοινωθέν που συμφωνήθηκε ομόφωνα από τα 15 κράτη-μέλη, εκφράζεται «η αλληλεγγύη τους προς το Κατάρ».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ που τις εξαπέλυσε με στόχο να εξοντώσει ηγέτες της παλαιστινιακής Χαμάς, απευθύνοντας έκκληση για «αποκλιμάκωση».

Στο ανακοινωθέν που συμφωνήθηκε ομόφωνα από τα 15 κράτη-μέλη, εκφράζεται «η αλληλεγγύη τους προς το Κατάρ» και υπογραμμίζεται η υποστήριξη «στην εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα» του εμιράτου.

Τονίζουν επίσης ότι «η απελευθέρωση των ομήρων – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς – και ο τερματισμός του πολέμου και των δεινών στη Γάζα πρέπει να παραμείνουν ύψιστη προτεραιότητα» για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

