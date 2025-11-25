ΟΗΕ: Ζητεί τη διεξαγωγή άμεσων και αμερόληπτων ερευνών για τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο - Real.gr

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 127 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο σε επιθέσεις του ισραηλινού στρατού μετά την κήρυξη εκεχειρίας πριν σχεδόν έναν χρόνο και ζήτησε να διεξαχθούν «άμεσες και αμερόληπτες» έρευνες για τα πλήγματα αυτά και να γίνει σεβαστή η εκεχειρία.

«Σχεδόν έναν χρόνο αφού συμφωνήθηκε εκεχειρία μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, συνεχίζουμε να γινόμαστε μάρτυρες αυξανόμενων επιθέσεων από τον ισραηλινό στρατό που έχουν ως αποτέλεσμα τον θάνατο αμάχων και την καταστροφή πολιτικών στόχων στον Λίβανο, σε συνδυασμό με ανησυχητικές απειλές μιας ευρύτερης, πιο οξείας επίθεσης», δήλωσε ο Θάμιν αλ Χίταν, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στους 127 νεκρούς περιλαμβάνονται μόνο οι θάνατοι που έχουν επιβεβαιωθεί με βάση την αυστηρή μεθοδολογία του ΟΗΕ και πρόσθεσε ότι ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι υψηλότερος.

«Πρέπει να διεξαχθούν άμεσες και αμερόληπτες έρευνες για την επιδρομή στον Αΐν αλ-Χίλουε», έναν καταυλισμό Παλαιστίνιων προσφύγων που στοχοθετήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, «καθώς και για όλα τα άλλα περιστατικά που αφορούν πιθανές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από όλα τα μέρη, πριν και μετά την κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε.

«Το Ισραήλ και ο ισραηλινός στρατός είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους. Κατά συνέπεια, όταν μιλάμε για πλήγματα που πραγματοποιούνται από τον ισραηλινό στρατό, αυτός θα πρέπει να διερευνά τις ενέργειές του», σημείωσε ο αλ Χίταν, υπογραμμίζοντας ότι ο Λίβανος «έχει ευθύνη να ερευνήσει αντίστοιχες παραβιάσεις που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί από τη δική του πλευρά».

Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματά του εναντίον του Λιβάνου παρά την εκεχειρία που σύναψε τον Νοέμβριο του 2024 προκειμένου να τερματιστεί η σύγκρουση με το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, σύμμαχο της παλαιστινιακής Χαμάς.

Σε γενικές γραμμές ο ισραηλινός στρατός στοχοθετεί μέλη της Χεζμπολάχ ή εγκαταστάσεις της, όμως έχει επίσης πλήξει πρόσωπα που φέρονται να είναι μέλη της Χαμάς και βρίσκονται στον Λίβανο.

Οι λιβανέζικες αρχές κατηγορούν τακτικά το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία συνεχίζοντας τα πλήγματά του και εξακολουθώντας να ελέγχει πέντε στρατηγικά σημεία στον νότιο Λίβανο.

Η επίθεση στον Αΐν αλ-Χίλουε ήταν «μία από τις πιο φονικές» καθώς κόστισε τη ζωή σε «τουλάχιστον 13 αμάχους, εκ των οποίων 11 παιδιών» και προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον έξι άλλων, δήλωσε ο αλ Χιτάν.

«Όλα τα θύματα που καταγράψαμε μετά το πλήγμα αυτό ήταν άμαχοι, γεγονός που εγείρει σοβαρές ανησυχίες αναφορικά με το ενδεχόμενο η επίθεση του ισραηλινού στρατού να παραβίασε τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», τόνισε.

Την Παρασκευή ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στο πλήγμα της εναντίον του Αΐν αλ Χίλουε στις 18 Νοεμβρίου σκότωσε «13 τρομοκράτες της Χαμάς», ενώ οι λιβανέζικες αρχές έκαναν λόγο για 13 νεκρούς, χωρίς να διευκρινίσουν την ταυτότητά τους.

Η Χαμάς καταδίκασε αυτή «τη βάρβαρη επίθεση» και κατηγόρησε τον ισραηλινό στρατό ότι ψεύδεται ισχυριζόμενος ότι η παλαιστινιακή οργάνωση εκπαιδεύει μαχητές στον καταυλισμό.

«Εκτός από το να σκοτώνουν και να τραυματίζουν αμάχους, οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου έχουν καταστρέψει και προκαλέσει ζημιές σε πολιτικές υποδομές», επεσήμανε ο αλ Χίταν. Σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός αυτό εμποδίζει τις προσπάθειες ανοικοδόμησης και την επιστροφή των εκτοπισμένων στις εστίες τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP- Reuters