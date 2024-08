ΟΗΕ: Ανησυχία για τους αμάχους μετά την ουκρανική επίθεση στη Ρωσία - ΒΙΝΤΕΟ

«Οποτεδήποτε διεξάγονται στρατιωτικές επιχειρήσεις από οποιαδήποτε πλευρά, η προστασία των αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων πρέπει να είναι η ύψιστη προτεραιότητα σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», δήλωσε η εκπρόσωπος σε συνέντευξη Τύπου.

Ο ΟΗΕ έχει λάβει ανεπιβεβαίωτες αναφορές για θάνατο τεσσάρων αμάχων, τραυματισμό ενός άνδρα πολεμικού ανταποκριτή και μιας γυναίκας που ανήκει στο παραϊατρικό προσωπικό, πρόσθεσε η εκπρόσωπος. Δεν έχει καταστεί δυνατό να διευκρινιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβησαν οι απώλειες.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με σημερινή ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) με βάση στοιχεία του αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War-- ISW), η Ουκρανία είχε υπό τον έλεγχό της μέχρι και χθες, Δευτέρα, το βράδυ 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, υποστήριξε χθες ότι είχε υπό τον έλεγχό της 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε αυτή τη ρωσική μεθοριακή περιφέρεια, όπου οι δυνάμεις της εξακολουθούν να βρίσκονται στην επίθεση μετά την αιφνιδιαστική, μεγάλου εύρους επίθεση που εξαπέλυσαν στις 6 Αυγούστου.

Συγκριτικά, η Ρωσία κατέλαβε 1.360 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους από την αρχή του 2024 και η Ουκρανία, με τις αντεπιθέσεις της στο δικό της έδαφος κατά την ίδια περίοδο, ανακατέλαβε μόλις 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση του AFP.

17128/ Destruction of the APC "Stryker" of the AFU in one of the border areas of the Kursk region by the #Lancet operators of the "North" group.

"It was not possible to hide in the forest belt and the "Northerners" took out an armored personnel carrier there too". pic.twitter.com/YuRlTOeFd6