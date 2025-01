ΟΗΕ: Ξεκίνησε η ελληνική θητεία στο ΣΑ - Ευάγγελος Σέκερης: Με ουσιαστικό λόγο, ρόλο και ευθύνη στις παγκόσμιες εξελίξεις η Ελλάδα

Ο κ. Σέκερης συνεχάρη τη Δανία, το Πακιστάν, τον Παναμά και τη Σομαλία για την εκλογή τους και αναγνώρισε "την εξαιρετική υπηρεσία των απερχόμενων μελών" Εκουαδόρ, Ιαπωνία, Ελβετία, Μάλτα και Μοζαμβίκη τα δύο τελευταία έτη.

Ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος επιβεβαίωσε "τη δέσμευση της Ελλάδας στις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ", υπογραμμίζοντας ότι "η εξωτερική πολιτική της χώρας μας βασίζεται σε αξίες, όπως το διεθνές δίκαιο και αφοσίωση στην ειρήνη".

Proud moment, as Greece ???? raises its flag at the #UN Security Council during today’s Flag Installation Ceremony

Together with Denmark ???? , Pakistan ???? , Panama ???? and Somalia ????, Greece ???? will serve as an elected UNSC member for the next two years.

Permanent Representative…