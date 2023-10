ΟΗΕ: Μόλις 62 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν το τελευταίο τετραήμερο στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας

Τα τελευταία φορτία τροφίμων, νερού και ιατρικών προμηθειών που έφθασαν από την Αίγυπτο έχουν ήδη διανεμηθεί σε νοσοκομεία και εκτοπισμένους στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος πολιορκείται από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

«Τα καύσιμα που χρειάζονται απεγνωσμένα για τη λειτουργία γεννητριών εξακολουθούν να απαγορεύονται από τις ισραηλινές αρχές», αναφέρει η υπηρεσία του ΟΗΕ. «Ως αποτέλεσμα, το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) έχει εξαντλήσει τα αποθέματα καυσίμων του και άρχισε να περιορίζει σημαντικά τις δραστηριότητές του».

Η συντονίστρια του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η Λιν Χέιστινγκς, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξακολουθούν να προειδοποιούν τους αμάχους στην πόλη της Γάζας ότι κινδυνεύουν όσοι παραμείνουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, η Χέιστινγκς επισημαίνει ότι οι κάτοικοι της Γάζας δεν μπορούν να εκκενώσουν την πόλη, αφού είτε δεν έχουν πού να πάνε είτε αδυνατούν να μετακινηθούν.

62 trucks carrying vital supplies have entered Gaza in recent days, but that is just a drop in the ocean of what is needed.

