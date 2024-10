ΟΗΕ: Όμηρος της Χαμάς περιέγραψε τα βασανιστήρια που έζησε: «Με βίασαν και με κρέμασαν ανάποδα» - ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η Αμίτ την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 βρισκόταν στο σπίτι της στο κιμπούτς Κφαρ Αζά. Άκουσε τους πυροβολισμούς και έστειλε μήνυμα σε μέλη της οικογένειάς της γράφοντάς τους ότι θα προσπαθήσει να κρυφτεί σε ασφαλές σημείο. Παρόλα αυτά δεν τα κατάφερε και αιχμαλωτίστηκε από μέλη της Χαμάς

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την αντίστασή της, με την ίδια να κλωτσάει και να αρνείται πεισματικά να τους ακολουθήσει. Στο βίντεο ντοκουμέντο της απαγωγής απεικονίζεται η μάχη της 40χρονης και πως ένας από τους τρομοκράτες την κουβάλησε στην πλάτη του για να την ακινητοποιήσει.

7 monsters against 1 woman:

This video, taken by security cameras of Kfar Aza,shows the abduction of Amit Sosana by Hamas terrorists on Oct. 7.

Amit tried to resist& fight.

She was released last week.

There are still 136 hostages held in Gaza.

Hamas is ISIS. #BringThemAllHomepic.twitter.com/ZquUGWuWAY