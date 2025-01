ΟΗΕ: Περισσότεροι από 376.000 Παλαιστίνιοι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας από τη Δευτέρα

Οι άνδρες αντιπροσώπευαν το ήμισυ των εκτοπισμένων αυτών, οι γυναίκες το ένα τέταρτο και τα παιδιά το άλλο τέταρτο, διευκρίνισε το OCHA, επικαλούμενο τα στοιχεία μιας ομάδας εργασίας που περιλαμβάνει αρκετές οργανώσεις οι οποίες εγκατέστησαν σημεία καταμέτρησης σε διάφορα σημεία του παλαιστινιακού αυτού εδάφους.

Hundreds of thousands of Palestinians are flooding back to their homes in northern Gaza, overjoyed at the prospect of returning after months in temporary shelters. Yet, their joy is tempered by anxiety over what might remain amidst the bombed-out ruins. #Gazapic.twitter.com/1gFzGw5OlM