ΟΗΕ: Περισσότεροι από 50.000 Ουκρανοί έφυγαν από τη χώρα τους μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες

«Περισσότεροι από 50.000 Ουκρανοί πρόσφυγες έφυγαν από τη χώρα τους μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες, οι περισσότεροι κατευθύνθηκαν στην Πολωνία και τη Μολδαβία. Πολλοί άλλοι οδεύουν προς τα σύνορα» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Φίλιπο Γκράντι, εκφράζοντας «τις θερμές ευχαριστίες του» προς τις κυβερνήσεις και τους πολίτες των χωρών που κρατούν ανοιχτά τα σύνορά τους και υποδέχονται τους πρόσφυγες.

More than 50,000 #Ukrainian refugees have left #Ukraine in less than 48 hours, according to The #UN High Commissioner for #Refugees Filippo Grandi, who said the majority have gone to #Poland and #Moldova. #Russia#Kiev#Kyivpic.twitter.com/N0WTElJhm1